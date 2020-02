A koronavírus miatt elmaradhat a barcelonai mobilshow

Újabb nagyvállalatok jelentették be, hogy a koronavírus miatt nem vesznek részt a barcelonai mobilshow-n. Spanyol lapértesülések szerint az esemény szervezői pénteken dönthetnek arról, lefújják-e a rendezvényt.

Tegnap számoltunk be arról, hogy a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi aggályok miatt sorra mondják vissza részvételüket az idei barcelonai mobilpiaci kiállításon, a február 24-27 között megrendezésre kerülő Mobile World Congress-en (MWC) a nagy távközlési és tech cégek.

Bár az eseményig még közel két hét van hátra, azt már az elmúlt napok bejelentései alapján tudtuk, hogy az LG, az Ericsson, a Sony, az Nvidia, az Amazon nem vesz részt az eseményen, most újabb nevekkel bővült a lista: az Intel és a Vivo sem vesz részt az MWC-n.

A spanyol médiában közben elterjedt a hír, hogy az MWC-t szervező GSMA vezetői pénteken ülnek össze, hogy megtárgyalják, hogy törlik-e a komplett eseményt.

A GSMA múlt hét vasárnapi közleménye alapján továbbra is elkötelezettek az esemény megrendezése mellett, és bár több nagy név is visszamondta a részvételt, még így is több mint 2800 kiállítóra számítanak.

Minden évben ilyenkor év elején Barcelonában tartják a világ egyik vezető távközlési és mobilpiaci kiállítását, a Mobile World Congress-t (MWC). A tavalyi eseményen 2400 kiállító 120 ezer négyzetméteren mutatta be újdonságait, az esemény alatt több mint 109 ezer látogató volt kíváncsi a legújabb mobiltelefonokra, tabletekre, hálózati eszközökre és szolgáltatásokra. Több mint 3600 újságíró, elemző tudósított a helyszínről, az eseménynek masszív nemzetközi médiavisszhangja van.

Címlapkép: Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images