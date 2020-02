Brutálisan megvágta az osztalékot a Daimler, veszteségről számolt be a gyártó

Közzétette negyedik negyedéves számait a Daimler, az autógyártó üzemi eredményes és adózott eredménye is nagyon visszaesett a negyedik negyedévben, emelett a cég bejelentette, hogy az osztalék mértékét is alaposan visszavágja.

Közzétette a legfrissebb, tavalyi negyedik negyedéves számait a Daimler. Az autógyártó járműeladásai a negyedik negyedévben 910 163 darabra estek vissza, a korábbi év hasonló időszákhoz képest, amikor 917 756 darab járművet értékesített a cég, ez 1 százalékos visszaesést jelent az eladásokban. Éves szinten stagnáltak az eladások, hiszen 3 344 951 darab járművet értékesített a cég 2019-ben, a 2018-as 3 352 415 darab értékesített járműhöz képest.

A társaság árbevétele növekedett a negyedik negyedévben a megelőző év hasonló időszakához képest, hiszen 47,1 milliárd eurót ért el a cég 2019-ben, a 2018-as évben 46,6 milliárd euró volt ez a szám, tehát 1 százalékkal nőtt az árbevétel. Éves szinten 172,8 milliárd eurós árbevételt jelentett a cég, ezzel szemben a korábbi évben 167,4 milliárd eurót ért el árbevétel soron, tehát a növekedés 3 százalék volt.

Nagyot esett a cég üzemi eredménye a negyedik negyedévben, a társaság 388 millió eurós EBIT-et ért el, míg a korábbi évben 2,7 milliárd eurót jelentett a cég üzemi eredmény soron, ami 85 százalékos visszaesést jelent. Éves szinten az üzemi eredmény 4,3 milliárd euró volt, a korábbi évben pedig 11,1 milliárd euró, ami 61 százalékos visszaesést jelent.

Nettó eredmény soron a társaság 109 millió eurós veszteségről számolt be, a negyedik negyedévben, míg a korábbi év hasonló időszakában, 1,6 milliárd euró volt a profit. Éves szinten 2,4 milliárd euró profitot ért el a vállalat, míg korábbi évben 7,3 milliárd euróról tudott beszámolni, így a visszaesés 67 százalék volt.

A csoportszintű EPS a negyedik negyedben -0,1 euró volt, a korábbi év hasonló időszakában pedig 1,46 euró. Éves szinten 2019-ben az EPS 2,22 euró volt, míg a korábbi évben 6,78 euró volt ez az érték, ami 67 százalékos visszaesést jelent.

Az autógyártó osztalékot vágott, a 2018-as évre kifizetett 3,25 eurós osztalékhoz képest 0,9 eurós osztalékot tervez fizetni a cég a tavalyi üzleti év után, ami 72,3 százalékos csökkenést jelent.

A társaság gyenge 2019-es eredményére, a 4,2 milliárd euró értékű kormányzati és jogi eljárások költségei nyomták rá a bélyegüket. A Mercedes leselejtezte az X-osztályú kisteherautóját, és átalakította a mobilitási szolgáltató egységét tavaly, ami további 828 millió, illetve 405 millió euró költséget jelentett.

A cég 2020-as előrejelzésében a költségek csökkentését, valamint az elektromos autók gyártására való átállást hangsúlyozta. A személyi költségeket 1,4 milliárd euróval tervezi csökkenteni a cég 2022-ig. A költségeket pedig a 2019-es szinten tervezik tartani. A társaság egy elektromos A-osztályú járművet és egy elektromos kisteherautót is piacra dob idén, amellyel a cég gépjármű flottájában az elektromos járművek aránya 2 százalékról 9 százalékra emelkedik 2020-ban. A cég vezérigazgatója szerint a kisteherautó divízió átszervezése idén eredményeket hozhat, ám a személygépkocsi divízióra nehéz évek várnak, továbbá azt is elmondta, hogy a Daimler új generációs modelleken dolgozik, amelyek gyártása kevésbé komplex lesz 2025-től. A társaság egy saját fejlesztésű jármű operációs rendszer szoftveren is dolgozik.

A Handelsblatt német üzleti lap vasárnap arról számolt be, hogy a Daimler 15 000 munkahely megszüntetését tervezi, azonban a cég a gyorsjelentésben nem tett említést a megszűnő munkahelyek számáról.

A Daimler árfolyama 0,6 százalékkal kerül feljebb.

Címlapkép: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images