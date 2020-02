A Richter a nagy kedvenc, nagyot mehet még innen az árfolyam

A Jefferies január végén már megemelte a Richterre vonatkozó célárát, azonban a társaság legutóbbi gyorsjelentése után a Jefferies új elemzést tett közzé, amelyben a vételi ajánlás fenntartása mellett 7 700 forintról 8 000 forintra emelte meg részvény célárat.

A Richter lett az új kedvenc

A Jefferies január végén közzétett elemzésében a speciális gyógyszergyártók, egészségügyi szolgáltatók és orvosi technológiai szektorba tartozó cégek árazását vizsgálta felül. Az elemzésből a Richter kifejezetten jól jött ki, a hazai gyógyszergyártó részvénye lett gyakorlatilag a Jefferies egyik új kedvence, mivel az elemzőház a Richterben látta az egyik legmagasabb felértékelődési potenciált.

Bár az elemzők a Richterre vonatkozó profitvárakozásaikon akkor lefelé módosítottak, a Jefferies a Richter-célárát 6 800 forintról 13 százalékkal 7 700 forintra emelte meg, fenntartva emellett a vételi ajánlását.

A Reuters adatbázisa alapján a Richterre vonatkozó elemzői célárak mediánja 6 800 forint, ami 2,9 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenlegi árfolyam, a legfrissebb elemzések szerint 7 elemző vételre. 2 pedig tartásra ajánlja a Richter részvényeit, eladási ajánlás jelenleg nincs.

Ismét lépett a Jefferies

A Richter február 7-én tette közzé negyedik negyedéves számait, amelyet követően a menedzsment is publikálta előrejelzéseit. A gyorsjelentés után ismét lépett a Jefferies, és friss elemzést tett közzé, amelyben kiemelik, hogy a Vraylar tavaly remekül teljesített, és az elemzők arra számítanak, hogy a készítmény 2020-ban is jól teljesíthet majd, ezért az elemzők a Vraylarnál 61,5 százalékos növekedést várnak idén (szemben a korábbi, 45 százalékos előrejelzéssel).

Az elemzőház szerint a Richter menedzsmentje által adott előrejelzés túlságosan konzervatív: az elemzők élve azzal a feltételezéssel, hogy a Vraylar a Jefferies előrejelzéseinek megfelelően teljesít majd, úgy 5,4 százalékos bevételnövekedést vetítenek előre (szemben a Richter által várt 5 százalékos értékkel), míg az üzemi eredményhányad 15,6 százalékos lenne (szemben a Richter 12,5 százalékos előrejelzésével).

A Vraylartól tisztított mögöttes marzsok továbbra is nyomás alatt maradtak a tavalyi negyedik negyedében; a Jefferies arra számít, hogy a Richter az Esmyaval kapcsolatos 2018-as problémák, és szerializáció által okozott tavalyi fennakadások után túl van a legrosszabbon. Ennek ellenére az előrejelzésben mérsékelt teret adtak a javulásnak, mivel úgy tűnik, hogy a Richter többet költ kutatásra és fejlesztésre, valamint az értékesítésre és marketingre is. A céget továbbra is Vraylar esetében elvégzett nettó jelenérték (NPV) számítás és az alaptevékenységre vonatkozó 13-as P/E szorzó segítségével értékelték. A Richter alaptevékenységének alacsony jövedelmezősége miatt az érték több mint 60 százaléka származik a Vraylartól.

A Jefferies elemzői felfelé módosították a következő évek esetében a Richterre vonatkozó profitvárakozásaikat. Az EPS-várakozás 2020-ra 581 forint helyett 603 forint lett, 2021-re 687 forint helyett 744 forint, 2022-re pedig 737 forintról 858 forintra emelték meg a várakozásokat. Emellett a Richter célárát 7 700 forintról 8 000 forintra emelték meg, az ajánlás továbbra is vétel. A Jefferies új célára közel 15 százalékkal magasabb a Richter mostani árfolyamához képest.

Három forgatókönyvvel számol az elemzőház

A Jefferies elemzői három szcenáriót vázoltak fel a Richterrel kapcsolatban, egy alapforgatókönyvet, egy pozitív és egy negatív forgatókönyvet.

Az alapforgatókönyv

Az alapforgatókönyvben a Vraylarnál 2,5 milliárd dolláros peak sales-szel számol a Jefferies, az Esmya az Európai Uniós piacokra történő újbóli bevezetésénél nehézségekkel számolnak, és az Esmya esetében nem számolnak a készítmény amerikai bevezetésére. Az alaptevékenység marzsai várhatóan alacsonyabbak lehetnek historikus összehasonlításban az Esmyaval kapcsolatos problémák és a szerializációs nehézségek miatt. Az alapforgatókönyvhöz 8 000 forintos célárat társítanak (szemben a január végén megemelt, 7 700 forintos célárral).

A pozitív forgatókönyv

A pozitív forgatókönyvben az Esmya erősebb visszatérésével számol az elemzőház, a Richter alaptevékenysége 2 százalékkal gyorsabban nőhet az alapforgatókönyvhöz képest, ami növekvő működési tőkeáttételhez és javuló marzsokhoz vezetne. A Vraylar értékesítései a Latudához hasonlóan alakulnak (3,4 milliárd eurós peak sales a Jefferies szerint) A pozitív forgatókönyvhöz 10 000 forintos célárat társít az elemzőház.

A negatív forgatókönyv

A negatív szcenáriónál a Richter készítményei további problémákkal szembesülnek, és a cég egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe a specializált gyógyszergyártó vállalattá való átalakulása során. Az árbevétel 1 százalékos ütemben bővül, és 2018-hoz képest a marzsok nem mutatnak javulást. A negatív forgatókönyvhöz 5 700 forintos célárat társítottak.

Nagyot emelkedett az árfolyam

A Richter részvényei tavaly októbertől január végéig szinte folyamatosan emelkedtek, az árfolyam október elejétől január végéig 38 százalékkal került feljebb. Február elején újabb emelkedő hullám indult és a Richter február eleje óta 6,5 százalékkal került feljebb, az árfolyam ma egy rövid ideig 7 000 forintig is felszúrt, ahol legutóbb 2017. novemberében jár a Richter.

