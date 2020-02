Nagyon nagy bajok jönnek Warren Buffett régi üzlettársa szerint

Sötét képet festett a jövőről Warren Buffett régi üzlettársa, aki egyben cége, a Berkshire Hathaway alelnöke is; Charlie Munger szerint „nagyon nagy bajok jönnek” – írja a CNBC.

Charlie Munger, a Berkshire Hathaway alelnöke szerint a befektetők hatalmas kockázatokat vállalnak, különösen Kínában. A kínai befektetők gyakorlatilag szerencsejátékot játszanak a részvényekkel, ami nagyon buta dolog. Nehéz elképzelni annál ostobább dolgot, mint a kínaiak tőzsdézési kultúrája – nyilatkozta.

Az amerikai befektetőknek most a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy milyen hatása lesz a koronavírus-járványnak a gazdaságra, de a közelgő elnökválasztás is okoz politikai bizonytalanságot. Egyelőre nincs dráma, a Dow és az S&P 500 index is új történelmi csúcsot döntött szerdán.

Kereskedés S&P 500 indexszel az Alfa Traderen! Start

Charlie Munger fájlalja, hogy az az innovációs boom, amit az élete során tapasztalt, elkezdett visszavenni a tempóból. A 96 éves befektetési guru szerint a saját generációja élvezhette a legjobb technológiai változásokat, a gyógyszerek fejlődésétől kezdve az életminőséget jelentősen javító légkondiig. Most már nagyon sok mindenünk van, nehezebb innen tovább fejlődni hasonló lendülettel – tette hozzá.

Warren Buffett régi üzlettársa nagy tiszteletnek örvend befektetői körökben, a világ egyik legjobb befektetőjének tartják. Azt megelőzően, hogy a Berkshire Hathawayhez csatlakozott volna, egy alapot működtetett, amely 1962 és 1975 között évente átlagosan 20 százalékot hozott, miközben az S&P 500 index ugyanezen időtávon 5 százalékot emelkedett évente átlagosan.

Címlapkép: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images