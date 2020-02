Mutatjuk mivel kereshetted szét magad, vagy bukhattál hatalmasat

Az elmúlt évtized rendkívül kedvező volt a hosszútávú befektetőknek, hiszen a főbb amerikai részvényindexek rekordokat döntve zárták a 2010-es éveket. Visszatekintésként összegyűjtöttük azokat a meghatározó piacmozgató sztorikat, amelyek a leginkább a befektetők fókuszában voltak az elmúlt évtizedben.

2010. - Flash Crash

2010. május 6-án az amerikai részvénypiacok egy addig példátlan, villámgyors zuhanást produkáltak, a Dow Jones indexet percek alatt 998,5 pontot, azaz körülbelül 9 százalékot esett. A befektetők már felkészültek a legrosszabbra, de végül a piac korrigálta magát és mindösszesen 3 százalékos mínuszban zárt.

A villám-összeomlás hátterében a számítógépes algoritmusok és az úgynevezett high-frequency trading állt, amely a kezdeti esésekre eladásokkal reagált és a folyamat hógolyó effektusként eszkalálódott. A másodperc tört része alatt zajló kötéseknek teret adó számítógépes kereskedés lehetővé tette a piacbefolyásoló befektetői magatartást a különböző elektronikus platformokon megjelenő ajánlatok összefésülése (intermarket sweep orderek), és a kereskedési könyv - kiadott és azonnal visszavont - ajánlatokkal való kitömése (quote stuffing) révén. A mára általánossá vált vélekedés szerint 2010. május 6-án ezek az ajánlatok hajtották egyre lejjebb az árakat, s ahelyett, hogy mérsékelték volna, egyre csak fokozták az áresést.

A 2010. szeptemberében kiadott amerikai szabályozói jelentés szerint az események hátterében egy befektetési alap által adott, - szokatlanul nagy, 4,1 milliárd dolláros - E-Mini S&P-re adott eladási megbízás állt, amelynek hatására a high frequency traderek is agresszív eladásokba kezdtek.

További fontos események a 2010-es évből: az európai adósságválság, amely Portugáliát, Írországot, Olaszországot, Görögországot és Spanyolországot érintette. Egy BP olajfúrótorony felrobbant a mexikói öbölben, valamint a Tesla IPO-ja.

2011. - Foglaljuk el a Wall Street-et!

2011. szeptember 17-én indult el az Occupy Wall Street (OWS) (magyarul: Foglaljuk el a Wall Streetet!) nevű antikapitalista mozgalom. A mozgalom által felvetett legfontosabb problémák a növekvő társadalmi egyenlőtlenség, a korrupció, és a gazdasági szereplők óriási politikai hatalma volt. Az OWS mottója szerint „Mi vagyunk a 99 százalék” az USA-ban létező hatalmas pénzügyi különbségre utal a leggazdagabb 1 százalék és a társadalom többi része között. A kanadai Adbusters fogyasztásellenes, természetvédő folyóirat kezdeményezte az első tüntetést.

A tüntetőket közel két hónap után, 2011. november 15-én kiszorították a Wall Street közelében található Zuccotti Parkból, így ők ezután üzleti negyedek, bankok, és egyetemi kampuszok elfoglalásával folytatták a tevékenységüket.

Forrás: Mark Apollo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

További fontos események a 2011-es évből: a fukushimai nukleáris katasztrófa, az Arab tavasz, valamint az Apple társalapítójának, Steve Jobs-nak a halála.

2012. - Mario Draghi megmenti az eurót

Az EKB mindent megtesz, hogy megmentse az eurót, higgyenek nekem, ez elegendő lesz.

Ezek a szavak hangozottak el Londonban, 2012. július 26-án, néhány hónappal Mario Draghi elnökké választása után, amikor még a 2008-as nemzetközi pénzügyi válság következményeit nyögte az Európai Unió. Draghi az euróövezet erősödő adósságválságát sorozatos kamatvágással, és kötvényvásárlási program beindításával fékezte meg. Az EKB a nagy bajban lévő országok (portugál, spanyol, olasz, görög) állampapírjaiból vásárolt, és célzott banki hitelezéstámogatással élénkítette az eurózóna gazdaságát, valamint változtatott a monetáris politika irányán, a piacok pedig jól reagáltak erre.

Forrás: Scott Eells/Bloomberg via Getty Images

További fontos események a 2012-es évből: az amerikai legfelsőbb bíróság jóváhagyja az Obamacare-t, a Libor botrány, a Facebook IPO-ja.

2013. - Az arany összeomlása

Az arany 12 éven át tartó növekedése 2013-ban ért véget, amikor az árfolyam 1 660 dollárról 1 200 dollárra zuhant, azaz 25 százalékot esett.

A globális gazdaság magára talált a válság után és napvilágot láttak olyan spekulációk, amelyek szerint a központi bankok egy megszorítási ciklusba kezdenek, amely árthat az arany árfolyamának.

A piaci szereplők körében az is fokozta a bizonytalanságot, hogy Ciprus jelentős mennyiségű arany értékesítését tervezte, mely egyrészt növelné a kínálati oldalt, másrészt akár precedens értékű is lehet, ha esetleg más finanszírozási problémákkal küzdő állam is hasonló lépésre szánná el magát.A rendkívül alacsony hozamkörnyezetben a befektetők a hozamot nem kínáló eszközosztályokból (ilyen az arany is), más irányba fordultak (mint például a részvénypiac), amely akár a javuló reálgazdasági kilátások árfolyamokat felhajtó hatása, akár az osztalékhozamok miatt is vonzóbb alternatíva lett sokaknak.

További fontos események a 2013-as évből: a Twitter IPO-ja, Edward Snowden nyilvánosságra hozott titkos NSA dokumentumokat, a Bitcoin elkezdte ténylegesen izgatni a befektetőket.

2014. - A világ legnagyobb IPO-ja

A kínai e-kereskedelmi óriás Alibaba történelmet írt, amikor 2014. szeptemberében végrehajtotta a világ legnagyobb elsődleges részvény-kibocsátását (amely rekordot már sikerült megdöntenie a Saudi Aramco-nak). Ha a green shoe opciót is számításba vesszük, a cég 25 milliárd dollárral debütált a New York-i tőzsdén, a részvényárfolyam az első napon 68 dollárról közel 94 dollárra emelkedett.

További fontos események a 2014-es évből: ütötték az olaj árakat, ahogy a fracking boom elkezdődött, Oroszország megszállta a Krím-félszigetet, a Bank of America közel 17 milliárd dollárt fizetett a másodlagos hitelminősítők összeomlásához vezető csalásokkal kapcsolatos vádak rendezésére.

2015. - A kínai részvénybuborék kipukkad

2015-ben a Shanghai Composite index elképesztő hullámvasúton volt. Amilyen nagy mértékben és gyorsan emelkedtek az árak, olyan gyors volt az ezt követő zuhanórepülés is. A Shanghai Composite index 2015-ben 4 600 pontról 3000 pontra esett vissza mindössze négy hónap alatt.

A hullámvasút mögött meghúzódó ok pofon egyszerű volt: a vállalatok értékeltsége messze meghaladta a tényleges üzleti teljesítményüket. Az árakat elsősorban a lakossági befektetők hitelből finanszírozott ügyletei nyomták felfelé, amelyet az állam is szorgalmazott. A renminbi leértékelődése sem segített a helyzeten és a kínai kormány rendkívüli intézkedésekhez folyamodott, amelynek keretein belül az is lehetségessé vált, hogy a shortolókat bebörtönözzék.

További fontos események a 2015-ös évből: az EKB megkezdi a kötvényvásárlási programját, a Kraft-Heinz összeolvadás, Svájc feladja a frank euróhoz való rögzítését.

2016. - Trump megválasztása

Miközben Trump váratlan győzelmének nem volt jelentős azonnali részvénypiaci hatása, az elnök befektetési összképre, valamint a napról-napra történő piaci ingadozásra gyakorolt hatása vitathatatlan.

Történtek olyan lépések, mint a dereguláció, a Fed folyamatos ütlegelése és igény támasztása az alacsonyabb kamatszint felé, valamint a kereskedelmi háború Kínával, amely a meghatározta a világ kereskedésének összképét.

Forrás: Jayme Gershen/Bloomberg via Getty Images

További fontos események a 2016-os évből: a Brexit, AT&T megvette a Time Warnert, a Panama-akták nyilvánosságra hozása.

2017. - A Bitcoin óriási ralija

A kriptovaluták már 2017 előtt is ott voltak a befektetők radarján, de a Bitcoin elképesztő 2017-es ralija végleg feltette őket térképre, mint befektetési eszközök.

A Bitcoin úgy kezdte az évet, hogy az árfolyam sosem járt az 1 000 dolláros szint felett, de amint sikerült átlépni a lélektani határt, a kriptovaluta árfolyama egészen 20 000 dollár közelébe emelkedett, amely elképesztő 2 100 százalékos árfolyam növekedést jelent. Végül a Bitcoin 14 500 dolláron zárta 2017-et.

További fontos események a 2017-es évből: Trump adócsökkentést hajt végre, a FED sorozatosan kamatot emel, valamint a Fearless Girl szobor megjelenése a Wall Streeten.

2018. - Egy borzalmas negyedév

2018 utolsó negyedében hihetetlen mértékű zuhanást produkáltak a vezető amerikai indexek, az S&P 500 közel 14 százalékot esett, a Dow 11,8 százalékot zuhant, a Nasdaq pedig 17,5 százalékkal került lejjebb. A 2008-as gazdasági összeomlás óta ez volt a legrosszabb negyedév, beleértve a Dow 653 pontos esését karácsonykor.

Több kiváltó ok is meghúzódik az aggasztó számok mögött:

Az olajárak több mint egyharmados esést produkáltak, ütötték az energia részvényeket.

Ütötték a tech részvényeket, élen az Apple-el, amely 30 százalékot esett a nyári szárnyalása után, elsősorban az iPhone eladások csökkenése miatt.

Növekedő amerikai belföldi kamatszint.

Nemzetközi aggodalmak, mint az USA-Kína kereskedelmi háború, és a Brexit.

A piac túlvetté vált.

A piacnak végül sikerült korrigálni és december 26-án a Dow elképesztő 1 086 pontot emelkedett.

További fontos események a 2018-as évből: a kriptovaluták bezuhantak az elképesztő szárnyalás után, az NAFTA-t törölték.

2019. - A kannabisz-részvények hullámvasútja

A kannabisz szektor által nyújtott elképesztően ígéretes befektetések keltette optimizmust a valóság és a szabályozás kőkemény falához verték 2019-ben.

Miután 2018 végén legalizálták a kannabiszt Kanadában, a szektorban tevékenykedő cégek óriás raliban kezdtek egy kiaknázatlan piacon a 2019-es évben. Az ígéretes kezdés után merült fel az kérdés, hogy a termelés növelése mellett, a nemzetközi partnerkapcsolatok kialakításán át, a világraszóló terjeszkedési stratégiák megalkotásán keresztül hogy fognak a cégek teljesíteni a nem véglegesen kialakított szabályozás mellett. Mindennek eredményeként a kannabisz részvények új magaslatokba emelkedtek, amelyet egy folyamatos csökkenés követett, amely 40 százaléktól 80 százalékos mínuszig terjedt.

A kannabisz szektorban a bizonytalanság elsődleges forrása a legalizálás kérdésre, hiszen a növény még mindig nincs általános fogyasztási célra engedélyezve az USA egész területén, bár néhány állam erősen szorgalmazza a folyamatot.

További fontos események a 2019-es évből: Trump lemondatási eljárás, rekord mértékűen alacsony munkanélküliség az USA-ban, hongkongi tüntetések, Uber IPO-ja, a WeWork IPO-ja meghiúsult.

(Investing.com)

Címlapkép: Ralph Orlowski/Bloomberg via Getty Images