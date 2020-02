A harmadik napja esik a Dow

Mínuszban fejezte be a napot a Dow index, 165 pontos eséssel zárt, ami 0,6 százalékos csökkenésnek felel meg. Az S&P 500 szintén esett, 0,3 százalékot, a Nasdaq viszont visszajött és tegnapi záróértéke felett fejezte be a napot, ami egyben azt is jelenti, hogy új csúcsot állított fel.