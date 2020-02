Az Apple bejelentése után fordultak le a tőzsdék

Nagyot esett a Thyssenkrupp árfolyama kedden. A társaság hétfőn jelentette be, hogy a finn Kone kiesett a versenyből, ami a Thyssenkrupp felvonó divíziójáért folyik. A befektetők rosszul fogadták, a hírt, mivel a Kone ajánlata volt a legnagyobb, több mint 17 milliárd euró, ami nagyjából 1,5 milliárd euróval több mint a még versenyben lévő két magántőke-konzorcium ajánlata.

A Thyssenkrupp döntése mögött több ok is meghúzódik, egyik részről a társaság felügyelő bizottságának felét szakszervezetek alkotják, amelyek a kezdetektől fogva attól féltek, hogy a Kone munkahelyeket fog megszüntetni. Másik részről egy tisztább értékesítési folyamat is prioritás lehet a Thyssenkrupp számára, mivel a pénzügyi befektetők kevesebb kockázatot jelentenek az esetlegesen elhúzódó monopóliumellenes intézkedések szempontjából, a Konehez képest, a Reuters által megszólaltatott elemzők szerint.

A Thyssenkrupp árfolyama 6,1 százalékkal került lejjebb.