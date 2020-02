Megkezdte a Club Aliga megújítását az Appeninn

Elindultak a felújítási munkálatok a balatonvilágosi Club Aliga területén. Az évtizedek óta elhanyagolt, sok esetben balesetveszélyes épületek elbontása és a zöldterület rekultivációja mellett az Appeninn megkezdi az üdülőterület teljeskörű korszerűsítését is. Ennek köszönhetően már az idei szezonra megújul a strand és a kikötő parti környezete – derült ki a társaság által a BÉT-en közzétett közleményből.

A korszerűsítés első fókusza a központi fekvésű strand és a kikötő parti környezete. Itt már idén nyáron megújult környezettel találkozhatnak a vendégek. Megkezdődik a korábban elburjánzott, invazív fajokkal benépesült, valamint jelentős beteg növényállománnyal rendelkező zöldterület rekultivációja. A strandterületen új vizesblokkok épülnek, és a játszótér is megújul, valamint számos más szolgáltatás révén is kellemesebbé válik az itt töltött idő a strandvendégek, a vitorlázók és a területre érkezők számára. Az üdülő üzemeltetését a továbbiakban a Pro-Mot Hungária Kft. maga koordinálja.

A kikötő nagyobb, átfogó felújítására is lehet számítani: az Appeninn jövő év őszétől, várhatóan kétéves munkával teljesen új kikötőt és parti éttermet készül létrehozni, ezáltal tovább erősítve a Club Aliga pozícióját a Balaton hajós életébe. Ehhez az Appeninn leányvállalata, a Pro-Mot Hungária Kft. indult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program kikötőfejlesztési pályázatán is, amely kedvező finanszírozási lehetőséget nyújt az előző tulajdonosok által elhanyagolt, de a teljes balatoni vitorlásturizmus szempontjából komoly potenciállal rendelkező kikötő korszerűsítésére, bővítésére.

Az üdülőterület északi részén, az úgynevezett Aliga2 részterületen több, régóta elhanyagolt, védettséget nem élvező, és esetenként balesetveszélyes, korábban elzárt épület lebontása, valamint a körülöttük lévő elburjánzott növényzet rendbetétele is megindult. A fejlesztés ezen szakasza olyan vonzó építési telkek kialakítását célozza, amelyeknek az értékesítése segíti a teljes komplexum átfogó felújításának finanszírozását.

Mindezeken túlmenően, az Appeninn tervei között szerepel az is, hogy a Club Aliga területén található, erősen leromlott állapotú szálláshely-kínálatot megújítsa. Az elképzelések szerint 150-200 szobás, 3-4 csillagos, egész évben működő szálloda épülne. A szálloda mellett sportpályák, játszóterek, boltok és kávézók is épülnének. A tervek szerint 2023. végére készülhet el a több milliárd forintos beruházás, amelyhez a Pro-Mot Hungária Kft. szintén pályázatot nyújtott be a Kisfaludy-programban.

Az Appeninn a fenti fejlesztési elképzelésekben folyamatosan konzultál a balatonvilágosi önkormányzattal és a helyi közösséggel. A vállalat kész további piaci társbefektetőket is bevonni annak érdekében, hogy a nagyszabású fejlesztések révén megújult, vonzó üdülőterület alakuljon ki a régóta elhanyagolt és romló állapotú komplexum helyén, amelyet 2019-ben vásárolt meg a társaság.

A Club Aliga teljeskörű felújítása szervesen illeszkedik megújuló stratégiánkba, amelyben kiemelt szerepet kap a turisztika, különösen a balatoni kikötők és szálláshelyek fejlesztése. Az Appeninn tőkeerős, szakértő, a fejlesztés iránt elkötelezett tőzsdei vállalat; úgy gondolom, minden körülmény adott az évtizedek óta elhanyagolt üdülőterület sikeres megújításához

– mondta a tervek kapcsán Bernáth Tamás, az Appeninn elnök-vezérigazgatója.

„A projekt egyben jól példázza azt az értékmentő és értékteremtő hozzáállást is, amely minden beruházásunkat jellemzi. Megvalósításával a balatoni turizmus egy újjászületett turisztikai központtal, a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok hozzáférhető, de a mai igényeknek megfelelő pihenési lehetőséggel gazdagodnak, részvényeseink számára pedig egy kiváló hozamtermelő képességgel rendelkező ingatlan teremthet értéket” – tette hozzá a cégvezető.

Az Appeninnről:



Az Appeninn Vagyonkezelő Holding dinamikusan növekvő ingatlanbefektetési és vagyonkezelő társaság. 2018-as árbevétele elérte a 7 millió eurót (2,2 milliárd forint), 2019 első félévét pedig 4,7 millió eurós, azaz közel 1,5 milliárd forintos árbevétellel zárta. A 2009-ben alapított, a Budapesti Értéktőzsdére 2010-ben bevezetett, Prémium kategóriában jegyzett vállalat közel teljes kihasználtsággal működő, mintegy 150 millió euró (mintegy 50 milliárd forint) értékű ingatlanportfólióval rendelkezik. Az Appeninn tőkepiac-orientált, transzparens működésével a magán- és intézményi befektetők számára skálázható és diverzifikált belépési lehetőséget jelent az iroda- és kiskereskedelmi, valamint turisztikai ingatlanpiacra.

Emelkedik az árfolyam

Az Appeninn ma 0,5 százalékkal került feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 0,3 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde