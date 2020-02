Radikális átalakulás előtt áll a hazai napenergia termelés támogatása

Az Európai Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek részeként elindított, megújuló erőforrásokból előállított energiatermelés nagyvonalú támogatási rendszert eredményezett, amely Magyarországon is látványos beruházásokat indított el a napenergia termelés széleskörű elterjesztésére. A támogatási rendszer most viszont jelentős mértékű átalakításra került, ami átrendeződést indíthat el piacon.

A korábbi, úgynevezett KÁT rendszerben, a naperőműveket létesítő befektetők komoly kedvezményeket kaptak a hagyományos termelőkhöz képest, mind a termelt energia értékesítése, mind az erőműveik üzemeltetése terén.

A piacon – akár napi áron – történő értékesítés helyett az állam egy garantált, évente indexált átvételi árat biztosít a megtermelt energiára – a gyakorlatban teljesen függetlenül az adott időszakban fennálló igényektől és áraktól. A termelést ennek megfelelően a villamos energia rendszer operatív üzemeltetéséért felelős MAVIR folyamatosan átveszi, az adott pillanatban fennálló keresleti és kínálati viszonyoktól függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a naperőművek termelésének folyamatos és nehezen becsülhető változását a MAVIR más erőművek termelésének folyamatos mozgatásával egyenlíti ki annak érdekében, hogy a rendszeren se többlet, se hiány ne jelenjen meg egy adott időpillanatban. Ennek viszont igen jelentős a költsége, amelyet eddig a MAVIR, és azon keresztül a villamos energia fogyasztók viseltek. A napenergia termelés folyamatos növelésével viszont ezek a költségek már kezelhetetlenné kezdtek válni.

2018-ban a szabályozás már megpróbálta korlátok közé szorítani az úgynevezett kiegyensúlyozási költségeket és bevezetett egy olyan rendszert, amely valamilyen előrejelzésre és pontosságra próbálta ösztönözni a termelőket. Amennyiben a termelők előrejelzést – úgynevezett menetrendet – adtak a napi termelésükről, és az egy elfogadható pontossági tartományba esett, a garantált átvételi áron felül egy, maximum 3 Ft/kWh összegű bónuszt realizálhattak, melyet szintén a MAVIR fizetett ki. Ez az összeg elég vonzónak számított, mert a realizált többlet elérhette az árbevétel 5-7%-kát, jelentősen javítva a befektetők nyereségét. A rendszer bizonyos szempontból működött, mivel a termelők elkezdtek menetrendet adni, de azok pontossága még mindig jelentősen elmaradtak a várakozásoktól. Ennek egyik oka szakértők szerint az lehetett, hogy a termelők maguk – elsősorban pénzügyi befektetők lévén – nem rendelkeztek megfelelő energetikai ismeretekkel az előrejelzéshez, és a speciális szaktudás megszerzése pedig csak külső szolgáltatók bevonásával volt reális, amit persze a kisebb befektetők általában vonakodtak megtenni. Emiatt az előrejelzések pontossága nem javult megfelelő mértékben, a költségek nem csökkentek. Információink szerint a MAVIR 2019-es kiegyenlítési költsége már meghaladta az 5 milliárd forintot, és ez a folyamatban lévő napenergia projektek következtében drasztikusan emelkedhettek volna 2020-21 folyamán, akár még a rezsicsökkentési fenntartását is veszélyeztetve. Emiatt a szabályozás lépéskényszerbe került, felül kellett vizsgálni a bónusz rendszert.

2020 áprilisától a KÁT engedélyesekre is kiterjesztésre kerül az a rendszer, amely Nyugat Európában (és a KÁT-ot leváltó hazai METÁR rendszerben) már működik, és élesen elválasztja a napenergia befektetők megtérülésének támogatását és üzemeltetési felelősségét. A befektetők realizálják az állami támogatást, de az erőmű megfelelő üzemeltetési költsége a befektető felelőssége, beleértve a termelés előrejelzését, és a pontatlan előrejelzés következtében felmerülő költségeket is.

Ezáltal a MAVIR ezentúl a termelőkre allokálja a KÁT portfólió kiegyenlítésének költségét, a beadott menetrendtől való eltérésük arányában.

Bár a rendszer biztosít egy átmeneti időt (2026-ig csökkenő mértékű tolerancia formájában), az új megközelítés komoly terhet ró a KÁT-os termelőkre. Szakértők szerint az éves átlagos kiegyenlítési költség elérheti az 5-7 forintot kilowattóránként, ami a garantált átvételi ár 15-20%-a is lehet. Ennek megfelelően az eddigi többletbevétel helyett most komoly költségekkel néznek szembe a befektetők, amely mind a megtérülésüket, mind a hiteltörlesztési képességüket befolyásolhatja. A változással most tehát nem csak a napenergia befektetők, hanem a finanszírozó bankok is komoly döntésekkel szembesülnek – elsősorban azért, mert az eddigi rendszer talán szükségtelenül nagyvonalú volt.

Bár kívülről elsőre radikálisnak tűnik az átalakítás, azért a szabályozás jelenleg nem kér lehetetlent. Nyugat-Európához hasonlóan itthon is megjelentek olyan szereplők, amelyek a megújuló energiatermelés előrejelzésére specializálódtak.

Ahogy Koplányi Krisztián, az eNET Csoport ügyvezetője elmondta:

mi elsősorban az országos szinten is jelentős adatbányászati hátterünkre, illetve automatizálási képességeinkre alapozva építjük fel tevékenységünket. Jelenleg több mint 20 adatbányász dolgozik a csoportnál, és őket saját informatikai fejlesztői háttér támogatja.

Jelenleg mintegy 10-20 cég nyújt hasonló szolgáltatást, de a cégek háttere, mérete és a nyújtott szolgáltatások jelentősen eltérnek. Vannak, akik csak előrejelzésre specializálódtak, mások teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásokat nyújtanak.

Naperőművi menetrendezésre specializálódott cégek Magyarországon Árbevétel millió Ft-ban (2018) Létszám (2020) eNET Csoport (benne az NRG Forecast Kft.) 1035 81 fő Ewiser Forecast Kft. 36 1 fő Reliable Energy Zrt. 1332 16 fő VPP Energy Zrt. 519 19 fő Forrás: eNET gyűjtés a Bisnode cégnyilvántartás alapján, a magyar tulajdonú cégek körében

A szabályozási átalakulás a piaci szereplők körében is tisztulást hozhat, mivel az új rendszerben hatványozottan fontos lesz az előrejelző modellek pontossága, felértékelődik a napon belüli reagálási képesség és az energetikai piacok ismerete is. Koplányi Krisztián szerint csak menetrendezési szolgáltatás önmagában már nem lesz elegendő az ügyféligények kiszolgálására, a jövőben a vállalatoknak el kell mozdulniuk a kereskedelmi tevékenység és a portfóliómenedzsment minél hatékonyabb támogatásának irányába. E nélkül az ügyfelek a jövőben már nem tudják realizálni a potenciális megtérülésüket. Beszélgetőpartnerünk szerint öt éves időtávlatban 3-4 hazai cég maradhat ezen a piacon az öldöklő versenyben.Forrás: eNET saját gyűjtés a Bisnode cégnyilvántartás alapján, a magyar tulajdonú cégek körében

Az egyre komplexebb piacon csak a legfelkészültebb, a folyamatos fejlesztést szakmai erőforrásokkal és finanszírozással is biztosítani tudó szereplők élhetnek túl, mivel az energetikai rendszerek évről évre bonyolultabbá válnak. Egyes piaci szereplők szerint a most bejelentett változások csak az első lépést jelentik, és a napenergia termelők pár éven belül egy, a nyugat-európaival megegyező piacon találhatják magukat, ahol az üzemeltetés felelőssége és költségei teljes mértékben rájuk hárul.

Címlapkép: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images