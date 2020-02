Az Adidas és a Puma is megérzi a koronavírus hatását

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus hatásai alól a sportszergyártók sem tudják kivonni magukat, az Adidas és a Puma is arról számolt be szerdán, hogy a koronavírus járvány negatív hatású a kínai működésükre. Az Adidas egyelőre nem tudta pontosan számszerűsíteni az idei évére gyakorolt hatást, míg a Puma ennek ellenére is úgy látta, hogy tartani tudja az idei évre kitűzött céljait.