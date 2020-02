Itt vannak a részletek a kormány klímavédelmi akciótervéről

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter sajtótájékoztató keretében ismertette a kormány klímavédelmi akciótervének részleteit. Többek között megtudhattuk, hogy a Mátrai Erőmű lignites egységei 2025-ben zárhatják be kapujaikat, és gáztüzelésű blokkok települhetnek a helyükre, illetve 10 év múlva már minden második forgalomba levő busz elektromos meghajtású lehet. Folytatódik az elektromos autó vásárlását támogató program, az újítás ebben az lesz, hogy a kis és olcsóbb autók nagyobb támogatást kaphatnak a jövőben (eddig 1,5 millió forint volt).

2050-re klímasemlegessé válhat Magyarország

Az éghajlatváltozás hatásai mindenhol érződnek a szélsőséges időjárásváltozásokban. Az EU-vállalásokhoz való igazodás mellett a kormány a magyar viszonyokat is figyelembe vette. Elsődleges feladat a Kárpát-medence bioszférájának, élővilágának, vizeinek megőrzése. Magyarországot 2050-re klímasemlegessé lehet tenni.

A költségeket a klímarongálókkal, nagyvállalatokkal kell megfizettetni, mindemellett nagyon fontos, hogy az élelmiszerárak ne növekedjenek. Különleges figyelmet fordít arra a kormány, hogy az EU ne a kohéziós alapokból vegye el a pénzt a klímavédelemre, illetve nem győzi minden színtéren hangsúlyozni, hogy az atomenergia szükséges a klímasemlegességhez.

A 8 pontos akcióterv

Az illegális hulladéklerakók felszámolása.

Nem elég önmagában a felszámolás, hanem nagyon fontos az is, hogy ne keletkezzen újra. Július 1-től létrejön a Hulladékgazdálkodási Hatóság. A probléma nagyságrendjét érzékeltetve elhangzott az eseményen: az illegális hulladékok évente 6 méter magasságban borítanák be a Kossuth teret.

2. Egyszer használatos műanyagok forgalmazásának betiltása.

Az EU is rendelkezik ilyen szabállyal, de a kormány 1 évvel korábbra hozná a bevezetésének a határidejét, mint amit az EU előírna. Ez elsősorban a műanyagpoharakat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat és bevásárlótáskákat érinti.

3. Kárpát-medence vizeinek megvédése.

A felszíni vizek megtisztítása kulcsfontosságú, elég ha a folyókon úszó műanyagpalackokra gondolunk. A szennyezővel fizettetné meg az állam ebben az esetben is a költségeket.

4. A multiknak környezetbarát technológiát kell alkalmazniuk.

A kkv-k megújuló energiatermelésének támogatása is cél, méghozzá 32 milliárd forint összegben. Ezenkívül környezetbaráttá teszi a kormány a Mátrai Erőművet, és 2025-ig kivezetik terv szerint a lignit tüzelésű egységek, illetve azt is megtudhattuk, hogy gázerőművet telepítene a szenes egységek helyére az állam. Az átalakítás finanszírozása részben EU-pénzekből történhet (Just Transition Fund).

5. Éves szinten egymillió fa ültetése.

Azaz minden újszülött után 10 db fa ültetése a cél.

6. A naperőműkapacitások meghatszorozása az elkövetkezendő 10 évben.

2030-ra 6000 MW, 2040-re 12 000 MW kapacitás a célkitűzés. A geotermia terjesztése a távfűtésben is cél, csakúgy mint a biomassza, aprított fa tüzelése is. Okos fogyasztásmérőket telepítenek, 2030-ig legalább 1 milliót szerelnek be. A végcél 4-4,5 millió darab között van, mely az energiahatékonyságot és fogyasztást tudná csökkenteni.

7. Az olcsó elektromos autók megjelenésének támogatása

Ma másfél millió forintos támogatás jár az elektromos autókhoz, függetlenül attól, hogy egy 20 milliós Tesláról, vagy egy jóval olcsóbb járműről van szó, a kis és olcsóbb autók nagyobb támogatást kaphatnak a jövőben. A Zöld Busz program keretében 2022-től csak elektromos buszt lehet üzembe helyezni a 25 000 lakosságszámnál nagyobb településeken, melynek következtében 10 éven belül minden második busz már elektromos meghajtású lehet.

8. Magyarország bevezeti a zöld államkötvényt.

Zöld ügyek finanszírozására lehet ezeket az értékpapírokat, és az általuk biztosított forrásokat felhasználni.

