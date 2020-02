Ma is ugrott egy laza 5 százalékot a Tesla árfolyama

Az elmúlt hónapokban szinte minden héten volt néhány nap, amikor leírhattuk, hogy új történelmi csúcsra emelkedtek az amerikai tőzsdék. Most is így van ez, ma éppen az S&P 500 és a Nasdaq van új csúcson, a Dow Jones az elmúlt három nap esésével valamelyest távolabb került a rekordszinttől, de itt is csak 0,6 százalékról beszélünk, ennyi hiányzik az új rekordhoz.

A vezető amerikai részvényindexek értéke ma 0,5-1 százalékkal került feljebb, ami részben annak tudható be, hogy a befektetők újabb kínai gazdaságélénkítő lépésekre számítanak, ráadásul a koronavírus terjedése is lassult valamelyest az elmúlt két napban.

Elsősorban a kínai hírekre érzékenyebben reagáló szektorok vállalatainak részvényárfolyama emelkedett ma nagyot, az emelkedést a technológiai szektor vállalatai vezetik, miközben a defenzívebb szektorok, így a közműcégek és az ingatlanvállalatok részvényei alulteljesítenek. A tech szektort az Apple is húzza, a vállalat részvényárfolyama nagyot esett tegnap, miután a vállalat a koronavírus negatív hatásaira figyelmeztetett, most pedig megérkeztek a vevők, de az is pozitívan hatott, hogy az Nvidiára vételi elemzői ajánlás érkezett, amire közel 5 százalékot ralizott az árfolyam.

