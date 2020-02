Itt a lista azokról az autókról, amelyekre milliókat kaphatunk Orbán Viktor új ígérete szerint

A kormány az elektromos autók vásárlását támogató program átalakítására készül, a tervek szerint az „olcsó autók” élvezhetnek előnyt. A részletek még nem ismertek, de mi már most eljátszottunk a gondolattal, hogy milyen modellek jöhetnek szóba és ezek különböző támogatási összegek mellett mennyibe kerülhetnek.

Az elsőre szűk lista

Olcsó elektromos autó. Egyeseknek ez már eleve ellentmondásosnak tűnhet (tekintettel a benzines és dízeles társaikhoz mért felárra), de mi ezúttal abból indulunk ki, hogy az elektromos új autók palettáján melyek azok, amelyekért a legkevesebbet kérik el a kereskedők. Először azt gondoltuk, hogy hipotetikus felső határnak jó lesz a 10 millió forintos induló listaár, mert ez egyfajta lélektani összeg.

Ezeknél a modelleknél pedig eljátszottunk különböző verziókkal, vagyis az állami támogatás különböző mértékével, ugyanis egyelőre nem ismert a támogatás pontos összege (esetleg aránya) és a konstrukció, csak annyi, hogy

a kormány támogatni fogja az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát (Orbán Viktor, február 16.)

megteremtik annak lehetőségét, hogy a kis és olcsó autók nagyobb támogatást kapjanak (Palkovics László, február 19.)

Fontos ennek kapcsán hangsúlyozni, hogy a támogatási összegekről mi is csak találgatunk, távolról sem biztos, hogy fix összeg lesz a támogatás vagy esetleg sávos százalékos megoldást alkalmaznak majd (a tárgyalások jelenleg is folynak a részletekről). Emellett abból indultunk ki, hogy a kormány csakis a tisztán elektromos autó vásárlását támogatja, a jelenleg futó támogatási programhoz hasonlóan, ezért a hibrid, illetve a plug-in hibrid modellekkel nem foglalkoztunk.

Jól látható, hogy ha elfogadjuk a 10 millió forintot mint legfelső listaár, akkor igencsak korlátozottak a lehetőségeink. Ez alatt a szint alatt ugyanis csak 8 modell jön szóba és ezek közül jelenleg a VW e-Up és a Skoda CITIGO sem rendelhető, csak előjegyezhető. És ez is rávilágít a következő lényeges pontra az új elektromos autók hazai elterjedése kapcsán: ha van is az új feltételeknek megfelelő modell, már egyáltalán nem biztos, hogy jut is a magyar vásárlóknak a Magyarországra allokált szűkös kontingensek miatt.

A legolcsóbb elektromos autók lehetséges árai különböző állami támogatások mellett (m Ft) Modell Induló listaár 2 milliós tám. 2,5 milliós tám. 3 milliós tám. Skoda CITIGOe 6,6 4,6 4,1 3,6 smart EQ fortwo 7,3 5,3 4,8 4,3 smart EQ forfour 7,4 5,4 4,9 4,4 VW e-Up 7,5 5,5 5,0 4,5 Mitsubishi i-MiEV 9,6 7,6 7,1 6,6 Renault Kangoo Z.E. 9,9 7,9 7,4 6,9 Peugeot iOn 10,0 8,0 7,5 7,0 Citroen C-Zero 10,0 8,0 7,5 7,0 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Miért ennyivel számoltunk?

A fenti táblázatunkból kiderül, hogy az első körben kigyűjtött autók esetében a jelenleg érvényes állami támogatásnál (1,5 millió forint) magasabb támogatás esetén mekkora vételárral találkozhatnak az e-autó vásárlók a szalonokban (belépő szintek esetén, az összehasonlíthatóság érdekében). A 2 millió forintos támogatási összeget azért vettük alapul, mert ez haladja meg a jelenlegi 1,5 milliós összeget, a 2,5 millió forintos támogatás logikus, ha arra gondolunk, hogy a kormány ekkora összeggel támogatja a legalább 7 üléses családi autók vásárlását, a 3 millió forint pedig azért került be, mert például a szomszédos Romániában e körül van a támogatás összege.

A logikus listabővítés

Az első táblázat szűkösségét látva merült fel bennünk: mi történik, ha az „olcsóság” követelményén picit engedve magasabbra emelnénk az induló listaárat. Gyűjtésünk szerint ha a felső határ 12 millió forint lenne az olcsó e-autókra, akkor a rendelkezésre álló modellpaletta több mint megkétszereződik, ugyanis 11 másik modell válna elérhetővé egy esetleges vásárlási programban. Ebből a szempontból logikus legfelső árnak tűnik a 12 millió forint, kérdés ugyanakkor, hogy ez esetben mennyiben beszélhetünk valóban olcsó autókról.

"Olcsó" elektromos autók lehetséges árai különböző állami támogatások mellett (m Ft) Modell Induló listaár 2 milliós tám. 2,5 milliós tám. 3 milliós tám. Renault Zoe 10,4 8,4 7,9 7,4 Mini Cooper SE 10,5 8,5 8,0 7,5 VW e-Golf 10,8 8,8 8,3 7,8 Honda e 11,1 9,1 8,6 8,1 Hyundai Kona E 11,2 9,2 8,7 8,2 Hyundai Ioniq 11,3 9,3 8,8 8,3 Peugeot e-208 11,4 9,4 8,9 8,4 Opel Corsa-e 11,4 9,4 8,9 8,4 Mazda MX-30 11,4 9,4 8,9 8,4 Nissan Leaf 11,5 9,5 9,0 8,5 Kia e-Niro 11,5 9,5 9,0 8,5 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Vagy a támogatási programot kidolgozó hatóság választhatja azt az utat is, hogy a 10 millió forintos vételár lesz az effektív korlát és abban bízik, hogy több autógyártó is úgy dönt: pótlólagos modellkedvezményeket ad az ügyfeleknek (erre már most is van példa idehaza egyes e-autók esetében), így a vételár becsúszik 10 millió alá és több modell válik elérhetővé a programban. Ez akár logikus lépés is lehet a gyártó részéről, ha abban bízik, hogy ezzel tud forgalmat generálni, bár ennek kapcsán fontos megjegyezni, hogy a Magyarországra szállított szűk flották miatt korlátozottan beszélhetünk piacról.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére is, mit jelent számukra az, hogy olcsó elektromos autó. Ezért itt és most szavazásra buzdítunk mindenkit:

Mi az, hogy olcsó elektromos autó?

Mit okoz ez a piacon?

Mint minden ilyen autóvásárlási program bejelentése kapcsán felmerül a kérdés: mit okoz ez a bevezetés előtti és utáni időszakban. Egyértelmű, hogy az új program elindulásáig (a jelenleg futó támogatási program májusban fut ki) az új autó vásárlók kivárnak, átmeneti időre elhalasztják fogyasztásukat.

A használt e-autók piacán szintén nyomot hagyhat már a program bejelentése is, ugyanis a használt e-autó vásárlásban érdekelt emberek is úgy lesznek vele, hogy inkább megvárják a program részleteit, hogy össze tudják hasonlítani: a támogatott új autó ára mekkora felárral lesz kapható a használtakhoz képest. Ha az új autók felára már nem lesz annyira ijesztő a vevők szemében, akkor a használtautók iránti kereslet csökkenhet, melynek nyomán megvalósulhat egy árcsökkenés a használtpiacon és egyúttal elindulhat egy átrendeződés a hazai e-autó állományban. Azt is érdekes lesz megfigyelni, hogy hány elektromos autótulajdonos vált régiről új autóra, a piacon így megjelenő régi e-autók ugyanis szintén lefelé nyomhatják az árakat (zuhanó árakra azonban nyilván nem kell számítani, mert az e-autók iránt tartósan komoly kereslet figyelhető meg, a használtak esetében is, és a használtautó-piacra fokozottan igaz, hogy korlátozottak a lehetőségek, hiszen a korábbi években még ekkora e-autó választék sem volt). Mindezek fényében mi a használt vételekkel is kivárnánk a következő pár hónapban.

Persze a fenti piaci folyamatok alapvetően attól függenek (nyilván a támogatási program részletei mellett), hogy a gyártók fel tudnak-e készülni a megnövekedő magyarországi igények kielégítésére.

Címlapkép forrása: Getty Images