Stagnált a BUX, nagyot emelkedett a Mol

A koronavírus Kínán belüli, és azon kívüli terjedése miatt aggódnak a befektetők, az aggodalmakat az is kifejezi, hogy a befektetők a kevésbé kockázatos eszközök felé fordultak, mint az arany, vagy az államkötvények. Az arany ára 1,5 százalékkal került feljebb.

Az aggodalmakat az is fokozza, hogy a Dél-Koreából 48 új koronavírusos esetről számoltak be, így már 204 vírusos fertőzésről tudni az országban. Japánban a tokiói és oszakai tisztviselők arról számoltak be, hogy három hétig, március közepéig nem tartanak nagy eseményeket, például iskolai érettségi ünnepségeket és felvételi vizsgákat. Az európai piaczárás felé közeledve az európai részvényindexek is lefordultak, a DAX és a CAC 0,9 százalékkal lejjebb kerültek. Az Egyesült Államokból kedvezőtlen makroadatok érkeztek, esnek a tengerentúl tőzsdék, a Dow 0,9 százalékos esése mellett, az S&P 500 1 százalékkal került lejjebb.