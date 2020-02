Szárnyal a Mol, a befektetők kedvezően fogadták cég hajnali gyorsjelentését. A gyenge makrokörnyezet ellenére jó számokat publikált a hazai olajtársaság, sőt jövőre még magasabb eredményeket tűzött ki célul a menedzsment. Az elemzői várakozásokat EBITDA szinten jelentősen sikerült felülmúlnia a társaságnak, az EBITDA 179,6 milliárd forint lett a negyedik negyedévben, az adózott eredmény viszont egyszeri tételeknek köszönhetően alacsonyabb lett az elemzői várakozásoknál, a cég adózott eredménye 37 milliárd forint lett a negyedik negyedévben.

A további árfolyam emelkedés mögött az állhat, hogy a menedzsment a gyorsjelentés után új részleteket árult el, többek között az osztalékfizetéssel kapcsolatban. Megtudhattuk, hogy az alaposztalék továbbra is növekedhet, azonban a speciális osztalék mérséklődhet, vagy akár el is tűnhet idén, a poliol marzsok továbbra is vonzó szinteken állnak a negatív petrolkémiai árréskörnyezet ellenére, a gázsszállítási divízió eredménye stagnálhat vagy inkább csökkenhet idén a tavalyi erős számok tükrében, továbbá idén 80 millió dolláros eredménynövekedést jelenthetnek a downstream hatékonyságjavító programjai.

A Mol árfolyama 3,2 százalékkal került feljebb.