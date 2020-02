Több mint 5 százalékot zuhant a Mol, nagy eséssel zárt a BUX

Zuhan a FAANG részvények árfolyama, miután a koronavírus terjedésével kapcsolatos hírek kedvezőtlenül hatottak a világ részvénypiacaira. Az ázsiai részvénypiacok után az európai börzék is nagyot estek, majd a nyitás után az amerikai részvényindexek is jelentős mértékben lejjebb kerültek. A tengerentúli tőzsdék vezető indexeiben jelentős súllyal beszámító FAANG cégek több mint 3 százalékot estek. Az Apple 7,6 százalékos mínuszban is járt, azonban visszahúzták a papírt, ma 3 százalékot esett.