Mi ez az őrület a tőzsdéken? És miért pont most történik?

Hónapok teltek el azóta, hogy kitört a koronavírus-járvány, ez azonban a tőzsdei árfolyamokon eddig csak korlátozottan tükröződött, több részvényindex új történelmi csúcsra emelkedett. Tegnap azonban valami megváltozott.

Miért esnek a tőzsdék?

Erre a kérdésre egy újabb kérdéssel is válaszolhatnánk: Miért emelkedtek eddig? A múlt hétig arról szóltak a hírek, hogy egyre magasabbra kúsznak a világ részvénypiacai, több tőzsde (Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, DAX, vagy a magyar BUX) történelmi csúcsának közelében vagy konkrétan historikus csúcson állt, miközben egyébként már tombolt a koronavírus. A tőzsdéket több rövid és hosszútávú tényező húzta egyre feljebb:

a globális likviditásbőségben szinte minden eszközosztályba áramlott tőke, egészen extrém képződményeket is létrehozva, mint a kriptodeviza-lufi, az elmúlt években jellemzően a részvénypiacokat is részben a likviditásbőség hajtotta

alternatívák hiánya, hiszen az alacsony hozamkörnyezetben vonzó befektetést jelentenek a részvények

az elmúlt években a vállalatok sajátrészvény-vásárlásai jelentették a tőzsdei emelkedés egyik legfontosabb (ha nem a legfontosabb) motorját, és bár ennek volumene valamelyest csökkent, még mindig jelent felhajtóerőt az árfolyamokra

az aktuális gyorsjelentési szezon is relatíve jól alakul, az amerikai vállalatok (S&P 500) 70 százaléka vártnál jobb profit-, 66 százaléka vártnál jobb bevételi számot közölt a tavalyi negyedik negyedévre, a vállalatok bevételei átlagosan 3,6 százalékkal bővültek, profitjuk pedig 0,9 százalékkal nőtt (bővülésre 2018 negyedik negyedéve óta nem volt példa)

a 2009 óta tartó rali során geopolitikai eseményeken, regionális konfliktusokon, politikai eseményeken is relatíve gyorsan átléptek a befektetők, így sokáig úgy tűnt, hogy a koronavírus is ebbe a kategóriába eshet majd

a koronavírus a járvány terjedésének első időszakában több szempontból is összehasonlítható volt korábbi vírusokkal (SARS, Ebola, madárinfluenza, sertéspestis stb.), azok gazdasági és tőkepiaci hatásai alapján az első, január végi sokkhatás után a befektetők többsége a koronavírus hatásáról is azt gondolta, hogy elsősorban regionális (Kína és szomszédos országok) kis intenzitású és rövid életű lesz, ráadásul ez a hatás fiskális stimulussal részben semlegesíthető lesz, emiatt is tovább emelkedtek a tőzsdék,

és van még egy érdekes hatás: az elmúlt évek tapasztalatai alapján eddig minden esést vételre kellett felhasználni, hiszen túl sokan vannak, akik lemaradtak a raliról, és alig várják, hogy felszállhassanak a robogó vonatra, a koronavírus sokaknak lehetőséget jelentett a beszállásra.

Az elmúlt napok tendenciái alapján azonban globális járvány körvonalazódik, az egészségügyi, gazdasági és tőkepiaci hatás már nem lokális és elszigetelt, ezt kezdték el ezen a héten beárazni a befektetők.

Mekkora az esés?

Tegnap a vezető amerikai és európai részvényindexek 3-4 százalékot estek, de voltak olyan benhmarkok, mint a görög FTSE Athex, amelyiknek az értéke 8 százalékkal került lejjebb.

Hogy ezeket a mozgásokat perspektívába helyezzük:

egy nap alatt globálisan 1700 milliárd dollárral csökkent a tőzsdei vállalatok piaci kapitalizációja

a német DAX és a francia CAC 2016 júniusa, a brit FTSE 2016 januárja, a Dow Jones 2018 februárja óta nem esett ekkorát,

a tegnapi esés több részvényindexben az egész eddigi emelkedést kitörölte, tavaly év végéhez képest már mínuszban áll több vezető amerikai (S&P 500, Dow Jones), az olasz, a spanyol, a német vagy akár a magyar részvényindex is.

Hová menekül a tőke?

Idén a részvénypiacok menetelésével párhuzamosan a klasszikus menekülőtermékek, a nemesfémek, az amerikai állampapírok vagy a japán jen árfolyama is erősödött, ami jól mutatja, hogy a részvénypiaci emelkedés ellenére fokozódott a bizonytalanság a tőkepiacokon, amit elfedtek az újabb és újabb részvénypiaci csúcsokról szóló hírek, tegnap viszont megérkezett a sokak által várt korrekció a részvénypiacokon, amivel páthuzamosan tovább emelkedett az arany és az ezüst, az amerikai állampapírok vagy a japán jen árfolyama, vagyis a korábbi fedezékeket használták a befektetők.

Nem olcsók a részvények

Általánosságban a részvények már nem olcsók, az egyes piacok között azonban nagy különbségek vannak. Globálisan az egyik legfontosabb részvényindex, az S&P 500 vállalatainak P/E alapú átlagos árazása jelenleg már olyan szintre emelkedett, aminél magasabbat legutóbb a dotcom buborék idején láthattunk.

Nagy különbség van azonban a fejlett és a fejlődő részvénypiacok árazásában, utóbbiak még most is jóval alacsonyabbak, ráadásul historikusan sem kiemelkedők.

A 2009 óta tartó raliban az árazások több részvénypiac esetén feszítetté váltak, az amerikai mellett például a portugál részvények sem mondhatók olcsónak.

A fejlődők között is találhatunk historikusan magas árazásokat, például az indiai, a brazil vagy az orosz részvénypiacon.

Két út áll előttünk

2019 közepe óta érdekes dolog történik a globális részvénypiaci tőkeáramlásban: miközben világszinten tőkekiáramlás történik a részvényalapokból, a fejlett és fejlődő részvénypiacok mozgását leképező MSCI index értéke meredeken emelkedett. Ez két dolgot jelenthet:

egyrészt a tőzsdék további emelkedésével kapcsolatban optimizmusra adhat okot, hogy sok pénz van parkolópályán, sok befektető csak a megfelelő beszállási pontra vár, a későbbi tőkebeáramlás pedig támogathatja a további részvénypiaci emelkedést,

a másik olvasat az, hogy sok befektető szerint a részvénypiacok a gazdasági fundamentumokhoz képest valamelyest előre szaladtak, vagyis a tőkeáramlás és a tőzsdei árfolyamok alakulása közötti olló úgy zárulhat össze, hogy a részvénypiacoknak kell esniük.

Forrás: SocGen

Mi jöhet most?

A következő hetekben a híreket vélhetően továbbra is a koronavírus uralja majd, gyors áttörésre nem érdemes felkészülni, a vírus kezelésére alkalmas készítmény kifejlesztése hosszadalmas folyamat, legfeljebb a vírus terjedése lassulhat a következő hónapokban. A 2002-2003-as globális SARS-járvány 9 hónapig tartott, ahhoz képest a mostani járvány lényegesen több megbetegedést okozott és már most jóval több halálos áldozattal járt, ez alapján is kijelenthető, hogy a koronavírus még jó esetben is hónapokig velünk marad.

Az elmúlt évek ralijában az amerikai tőzsdék jártak az élen, így most is érdemes lesz figyelni, hogy azokban folytatódik-e az emelkedő trend. Az egyik legfontosabb benchmark, az S&P 500 értéke az elmúlt napok esésével több mint 5 százalékkal került lejjebb, sok befektetőnek ez már elég, hogy vételi pozíciókat nyisson, innen jöhet egy felpattanás. A tegnapi eséssel az árfolyam a 3215 pontnál húzódó szintre érkezett meg, ami az elmúlt hónapokban többször szolgált már támaszként. Amíg az a szint kitart, folytatódhat az emelkedés, ha azonban az elesik, akkor nagy térhet nyílhat meg az esés előtt.

Címlapkép: Tomohiro Ohsumi/Getty Images