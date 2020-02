Itt egy újabb menedék azoknak, akik félnek a koronavírustól

Az energiaszektoron belül a közművek vészelték át a legjobban az eheti piaci vérengzést, átlagosan fele akkorát estek, mint a nagyobb nyugati indexek. Globális tendencia, hogy a kínai társaságok erősen felülteljesítők a héten, hiszen a járvány ott már lecsengőben van, azonban az európai alulteljesítés leginkább a közműveknél érhető tetten, hiszen lokális üzletről van szó. A nagy olajcégek esetében az olajpiac globális mivoltának köszönhetően az amerikai társaságok estek a legnagyobbat annak ellenére, hogy a koronavírus Olaszországban terjed drámaian.

Megvizsgáltuk, hogy ezen a héten mekkora ütést szenvedtek el az energiaszektor különböző ágazatai, elsősorban a nagy és jelentős cégekre fókuszálva. Hatalmas tőzsdei esésnek lehettünk szemtanúi a héten, amint Olaszországban is jelentős mértékben felütötte a fejét az új koronavírus, a vezető indexek a hét első három napján 6 százalékot megközelítő esést szenvedtek el a kockázatvállalási kedv csökkenése miatt. A német Dax index 6,1 százalékot veszített az értékéből, míg az amerikai S&P500 index 5,5 százalékot esett.

Ennek apropóján felosztottuk az energiaszektort három csoportra, hogy megvizsgálhassuk az iparágak ellenállóképességét, esetleges defenzivitását a koronavírus fenyegetettségével szemben. A három vizsgált csoport esetén pedig a megújuló energiacégekre, fosszilis társaságokra és közműszolgáltatókra esett a választásunk.

A megújuló energiatársaságok esetét tekintve először az tűnik fel, hogy hatalmas a szórás a vállalatok árfolyamreakcióiban. Van olyan is, mely 33 százalékot emelkedett, azonban a kínai társaságok összességében jobban teljesítettek eddig a héten, mint az egyéb nemzetiségű társaik. A viselkedés alapvetően logikusnak tűnik, ugyanis Kínában már a járvány lassulásáról érkeztek hírek a héten.

A nagy fosszilis társaságok esetén már nem volt olyan, amelyik emelkedni tudott volna, mely annak köszönhető, hogy az olaj piaca globális, tehát ha például Olaszország olajkereslete csökken a karanténoknak köszönhetően, akkor azt a kínai olajtársaságok is megérzik az olajárak zuhanásán keresztül. Azonban itt is megfigyelhető a kínai felülteljesítés, ugyanis ezek a részvények már korábban estek nagyobbat, amikor Kínában bukkant fel és kezdett radikálisan terjedni a koronavírus. A Mol a maga 6,5 százalékos esésével egyáltalán nem lóg ki a mezőnyből, így mondhatjuk, hogy csupán halad a globális árral. Azonban amit még érdemes megemlíteni, hogy az Exxon, Conoco és Chevron a sereghajtók az ábrán, tehát az eddig legerősebb amerikai piac szenvedte el a legnagyobb ütést.

A közművek esetén látszik, hogy alapvetően egy defenzív szektorról beszélünk, amit jól szemléltet az eheti viselkedése is. Nagyjából feleannyit estek a szektor papírjai, mint a széleskörű indexek. Itt viszont már fordított a helyzet, az amerikai papírok már a jól teljesítők között vannak, nem úgy, mint a fosszilis szektorban, és az európai papírok a sereghajtók, a kínai papírokat már nem is említve, mivel relatíve szokásosan jól teljesítettek a héten. A viselkedés ismét racionális, ugyanis a közművek helyi igényeket elégítenek ki, és az áramnak és a gáznak is lokális ára van, tehát a helyi keresleti-kínálati viszonyok határozzák meg az alakulását. Mivel a járvány a héten Európában ütötte fel a a fejét a legjelentősebben, ezért az európai fogyasztás eshet vissza drámaian az elkövetkezendőkben, melyet megérezhetnek a helyi közműtársaságok.

Címlapkép: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images