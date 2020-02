Nagyot esett a PSA Csoport eladása

Közzétett legfrissebb számait a PSA, tavaly jelentősen visszaesett a cég autóértékesítése, de a bevételek mérsékelten, a profit pedig 13 százalékkal nőtt. A menedzsment alaposan megemelte az osztalék mértékét.

Visszaesett az értékesítés

Közzétette legfrissebb számait a PSA. A csoportszintű eladások a 2018-as 3,9 millió darabról 10,3 százalékkal 3,5 millió darabra esett vissza tavaly. A legnagyobb visszaesés a dél-amerikai piacon volt, Argentínában 43 százalékot, Chilében 11 százalékot esett vissza a járműértékesítés a térségben tapasztalható gazdasági és politikai bizonytalanság miatt. Márkaszinten a legnagyobb visszaesést a Peugeot produkálta, hiszen a márka eladásai 16,5 százalékot estek vissza.

Nőtt az árbevétel

Annak ellenére, hogy a járműértékesítés jelentősen csökkent, a PSA árbevétele mérsékelten 74 milliárd euróról 1 százalékkal 74,7 milliárd euróra emelkedett, amely meghaladta az elemzői várakozások 74,2 milliárd eurós átlagát. A cég elsődleges piaca továbbra is Európa maradt, hiszen az árbevételhez 58,8 milliárd eurót ez a régió adott hozzá. A cég árbevétele szinte minden régióban nőni tudott, viszont kivételt képez a latin-amerikai régió, ahol a járműértékesítés visszaesése az árbevételen is meglátszott, hiszen 3,8 milliárd euróról 3,4 milliárd euróra esett vissza az ottani bevétel, ezen kívül csökkent az árbevétel Észak-Amerikában is. A járműértékesítésből származó bevétel 58,6 milliárd euróról 0,7 százalékkal 58,9 milliárd euróra emelkedett, amely a termékmix változásának (+4,3 százalék), és az emelkedő áraknak (+1,2 százalék) volt köszönhető, amely ellensúlyozta a partnereknek való értékesítés (-1,7 százalék), a devizahatás (-0,5 százalék), a volumen és az országmix (-2,4 százalék), valamint egyéb bevételkiesések miatti visszaesést.

Az üzemi marzs rekord szintre emelkedett

Az üzemi marzs, (amely a járműértékesítés tisztított működési bevételének és a járműértékesítés árbevételének hányadosa) rekord szintre emelkedett, hiszen a 2018-as 7,7 százalékról, 8,5 százalékra nőtt a operatív marzs. Az emelkedés a járműértékesítés tisztított működési bevételének 12,8 százalékos növekedésével magyarázható, annak ellenére, hogy a működési környezet nem volt kedvező.

Nagyot emeltek az osztalékon

A PSA adózott eredménye 2,8 milliárd euróról 13,2 százalékkal 3,2 milliárd euróra nőtt, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól, hiszen az elemzői várakozások átlaga 3,4 milliárd eurót volt. Az társaság egy részvényre jutó eredménye 3,01 euróról 3,4 euróra nőtt, tehát 13 százalékkal lett magasabb. A menedzsment a 2018-as osztalékhoz képest 58 százalékkal magasabb, 1,23 eurós részvényenkénti osztalékot javasol, amelyet várhatóan 2020. május 25-én fognak kifizetni a részvényeseknek.

Zsugorodó piacra számít a cég

Előrejelzésében a társaság csökkenő keresletre számít, az európai autópiac 3 százalékos zsugorodását jelezték előre, Oroszországban pedig 2 százalékos csökkenéssel számolnak, továbbá stabil értékesítést várnak a latin-amerikai piacon. A PSA azt a célt tűzte ki, hogy 2019 és 2021 között több mint 4,5 százalékos "recurring" operatív marzsot érjen el a cég.

A befektetőket nem győzte meg a jelentés

A PSA árfolyama nem reagált jelentős mértékben a jelentésre, a cég árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, miután az elmúlt napokban főként a koronavírus miatti aggodalmak miatt nagyot esett az árfolyam.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images