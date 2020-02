Nagyot ment a Masterplast tavaly: jóval a cél felett az adózott eredmény (2.)

Erős évet zárt a Masterplast, 2019-ben a vállalat hozta a menedzsment által az év elején kitűzött bevétel-és EBITDA-célokat, az adózott eredmény szintjén pedig felül is teljesítette a tervet. A negyedik negyedévben a bevétel egyszámjegyű emelkedése mellett profitszinten kétszámjegyű növekedésről számolt be a cég, ami a profitabilitás javulását jelzi. A vezetőség pozitív építőipari környezettel számol a folyó évre is, ami megalapozhatja a további növekedést – derül ki a cég kedden, piaczárás után közzétett gyorsjelentéséből.