A világ legnagyobb sörgyára is szenved a koronavírus miatt

A világ legnagyobb sörgyártója is szenved a koronavírus miatt, az Anheuser-Busch InBev csütörtökön jelentette be, hogy az első negyedévben 10 százalékkal eshet vissza az eredmény a koronavírus következtében. A cég szerint a koronavírus járvány miatt jelentősen visszaesett a kínai kereslet, a bárokban és az otthoni fogyasztás esetében is, különösen a kínai új év során.

A társaság szerint a járvány a kínai bevételeket 285 millió dollárral csökkentette az év első két hónapja során, ami a cégcsoport tavalyi első negyedéves bevételének 2,3 százalékát teszi ki. A koronavírus járvány és brazil piac várt gyengélkedése együttesen 10 százalékkal csökkentheti az első negyedéves EBITDA-t, a vállalat várakozásai szerint a core eredmény 2-5 százalékos sávban növekedhet idén, és a bővülés nagy része az év második felében manifesztálódhat.

A cég közzétette a tavalyi negyedik negyedéves és a teljes éves számait is, az AB InBev bevétele a negyedik negyedévben 2,5 százalékkal 13,33 milliárd dollárra nőtt, míg a tisztított működési eredmény 8,6 százalékkal 4,12 milliárd dollárra csökkent. A 2019-es évben a bevétel 4,3 százalékkal 52,32 milliárd dollárra nőtt, míg a tisztított működési eredmény 16,42 milliárd dollár lett.

A vállalat két fontos piaca, az USA és Brazília esetében is csökkent a profit, részben a magasabb nyersanyagköltségek és a gyengébb brazil reál miatt, ami csökkentette a cég eladásait Braziliában.

A társaság előrejelzését kifejezetten rosszul fogadták a befektetők, a részvényárfolyam 10,5 százalékkal került ma lejjebb, ami nyolcéves mélypontot jelent.

Címlapkép forrása: Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images