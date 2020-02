Koronavírus ide vagy oda, lesz itt még új csúcs a tőzsdéken

A Reuters felmérésében résztvevő alapkezelők és stratégák szerint az S&P 500 és a Dow Jones is a korábbinál magasabb csúcson zárhatja az évet, a kockázatok között azonban megemlítik a koronavírust és az amerikai elnökválasztást is.



A Reuters által megkérdezett stratégák szerint az amerikai részvénypiac valószínűleg jól teljesíthet idén, azonban érdemes nagyobb korrekcióval számolni, ha a koronavírus járvány rosszabbra fordul vagy az amerikai elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanságok miatt nyomás alá kerülnek a tőzsdék.

Az S&P 500 3400 pontnál zárhatja az idei évet, a Reuters által az elmúlt két hétben készített felmérésében résztvevő 50 stratéga és alapkezelő várakozásai alapján. Mindez 5,2 százalékos emelkedést jelentene az index 2019. december végi záróértékéhez képest és 8,7 százalékos erősödést jelentene az S&P500 keddi záróértékéhez viszonyítva.

A felmérésben résztvevők célárainak egy része még a hét eleji nagy esés előtt érkezett be, miután a koronavírus terjedésével kapcsolatos aggodalmak fokozódása nyomán a tengerentúli tőzsdék hatalmasat estek. A koronavírussal kapcsolatban a befektetők amiatt aggódtak, hogy a vírus rányomja majd bélyegét a gazdaságra és a vállalati eredményekre is. Több cég is jelezte az elmúlt időszakban, hogy a koronavírus hatással lesz a teljesítményére, az Apple február 17-én jelentette be, hogy tudja tartani a márciussal záruló negyedévben a korábban tett árbevételi várakozásait a koronavírus miatt.

A Reuters felmérésében résztvevők egy része nem várt jelentős piaci korrekciót idén, bár a felmérés azon résztvevői, akik korrekciót várnak, a koronavírus hatását jelölték meg, mint legvalószínűbb kiváltó okot. A piaci szereplők az árazások miatt is aggódtak, miután a tengerentúli tőzsdék nem is olyan régen még történelmi csúcsaikon jártak.

A stratégák egy része szerint alacsony annak az esélye, hogy az amerikai gazdaság recesszióba kerül idén, a Credit Suisse szakértője szerint a recesszió kockázata jelenleg mérsékelt, hacsak a koronavírussal kapcsolatos helyzet nem fordul rosszabbra annál, mint amit a piac jelenleg áraz, a szakértő nem lát okot arra, hogy piac ne kapaszkodhatna feljebb, a szakértő szerint az S&P500 3 600 ponton zárhatja az idei évet.

A koronavírus mellett a befektetők egy másik potenciális kockázatra, a közelgő amerikai elnökválasztásra is figyelnek: az elnökválasztással kapcsolatos kockázatok eddig az amerikai egészségügyi és a biztosítószektor részvényei esetében kezdtek beárazódni, azután, hogy Bernie Sanders szenátor megnyerte a nevadai előválasztást, a szenátor programja tartalmazza az általános egészségügyi program tervét is.

A Reuters felmérése alapján a résztvevők azt várják, hogy a Dow idén 30 342 ponton zár, ami 12 százalékkal magasabb az index keddi záróárához képest, míg a tavaly december végi záróárhoz képest 6,3 százalékos erősödést jelentene.

