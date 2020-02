Az olajoligarcháknak sincs ellenszere a koronavírusra

2011 óta nem látott esést produkálhat a héten az olaj árfolyama, sőt már olyan kommentárok érkeznek, hogy az OPEC+ jövőheti tervezett 1 millió hordós addicionális vágása is kevés lehet az árfolyam szabadesésének megállítására. Kezd a piac pánik üzemmódba kapcsolni, érdemes lehet a short zárásokon gondolkodni, vagy elkezdeni barátkozni a vételi pozíciók nyitásának gondolatával.

2011 óta a legrosszabb hetét zárhatja az olaj a mai nap folyamán. Az északi-tengeri Brent 13 százalékot veszített az értékéből, és észak amerikai társa, a WTI még ennél is többet, 14 százalékot. Az alábbi heti bontású grafikonon jól látszik, hogy a Brent hamarosan tesztelheti az 50 dollárnál található 2018 végi mélypontját.

A piac már semmi mást nem figyel, csak a koronavírus terjedését. Az OPEC+ jövöhét csütörtökön és Bécsben fogja megtartani tervezett ülését, azonban az oroszok valószínűleg már bánják, hogy miért nem hallgattak korábban szaúdi társaikra, és egy rendkívüli ülés keretében még egy 600 ezer hordó/napos termeléscsökkentéssel talán meg lehetett volna fogni az olaj árának szabadesését.

Egy szingapúri elemző szerint

bármekkorát is vág jövőhéten az OPEC+, az már valószínűleg túl kevés lesz és túl későn, elnézve a pánikot az olaj piacán. Amennyiben napi egymillió hordóval fogná vissza a termelését a kartell, annak is csak kis hatása lehet az árakra, azonban amennyiben ennél kevesebbet döntenének, az abszolút csalódást keltene.

Oroszország költségvetése ellenállóbb az alacsonyabb olajárakkal szemben, azonban a most látható zuhanás már valószínűleg nem csak a Közel-Keleten verte ki a biztosítékokat. Ráadásul az OPEC termelése már jelenleg is 2009 óta nem látott alacsony szinten van, és még ezt kellene legalább napi egymillió hordóval csökkenteni. A Financial Times forrásai szerint a szaúdiak valóban 1 millió hordós visszavágást sürgetnek a kartell szélesebb körétől, azonban a piaci kommentárok szerint még akár ez is kevés lehet a zuhanó árak megtámasztására.

Egyetlen jó hírt lehet felhozni a mostani olajáresés kapcsán, hogy az amerikai palaolajtermelők árérzékenysége miatt csökkenhet az Egyesült Államok termelése, mely a kínálat automatikus szűkülésén keresztül közelítheti az olajpiacot egyensúlyi állapotának eléréséhez.

