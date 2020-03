5 éve nem láttunk ekkora szárnyalást a magyar tőzsdén

Elképesztő mértékben emelkedik a magyar tőzsde, ennél nagyobb mértékű emelkedésre utoljára 2015. április 13-án volt példa, amikor a befektetők azt árazták, hogy a kormány kész volt támogatni az orosz válság miatt bajba jutott szektorokat, így például a bankszektort is, valamint a társasági adó mértékének 2016-os lehetséges csökkentése is kedvezően hatott a hangulatra, ekkor BUX 5,1 százalékos emelkedéssel zárt, az OTP egyébként 8 százalékos pluszban fejezte be azt a kereskedési napot.

A BUX ma 4 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkednek, az OTP 4,7 százalékot emelkedett.