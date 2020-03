Brutális zuhanást vár a tőzsdéken a sztárközgazdász, aki megjósolta a 2008-as válságot

30-40 százalékos esést vár idén a globális részvénypiacokon Nouriel Roubini, aki annak idején arról vált híressé, hogy „megjósolta” a 2008-as gazdasági válságot. A Dr. Balsorsnak is nevezett sztárközgazdász azt tanácsolja a befektetőknek, hogy készpénzbe tegyék a pénzüket és vegyenek államkötvényeket.

Becenevéhez híven meglehetősen pesszimista képet festett a piacokról Nouriel Roubini a Der Spiegelnek adott interjúja során: a sztárközgazdász szerint akár 30-40 százalékos esés is jöhet a globális részvénypiacokon idén. A befektetőknek azt tanácsolja, hogy fedezzék magukat az esetleges összeomlás ellen, hozzátette, hogy a mottója

Jobb a biztonság, mint a sajnálkozás.

Múlt héten 2008 óta nem látott zuhanást produkáltak az amerikai részvények, az S&P 500 index több mint 13 százalékot esett a csúcsához képest.

Kereskedés S&P 500 indexszel az Alfa Traderen! Start

Roubini szerint súlyos politikai következményei lesznek, ha a koronavírus elszabadul az Egyesült Államokban. Nem lehet falat építeni az égig – mondta. New Yorkban az emberek már most kevésbé szívesen járnak éttermekbe, moziba, színházba, pedig a városban még nincs is fertőzött. Ha lesz, akkor csúnya világ jön.

Ez pedig nem jelentene jót Donald Trumpnak sem – véli a sztárközgazdász. Trump elveszítené az elnökválasztást, a történelemben mindig ez volt a menetrend. Ahogy Ford elvesztette a választást az 1973-as olajválság után, ahogy Carter vesztett Reagannel szemben az 1979-es második olajválság után, vagy ahogy Bush vesztett Clintonnal szemben Kuvait lerohanása után.

(Marketwatch)

Címlapkép: Federico Bernini/Bloomberg via Getty Images