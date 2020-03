Így nézett ki az azonnali fizetés első napja az egyik magyar nagybanknál

Hétfőn a K&H-nál közel 13,7 milliárd forint értékben több mint 97 ezer olyan átutalást végeztek, amelyek néhány másodpercen belül teljesültek is a célszámlákon – számolt be a K&H az azonnali fizetési rendszer első napjáról. Ebből a bank ügyfelei közel 82 ezer alkalommal indítottak és fogadtak bankon kívüli, míg több mint 15 ezer alkalommal bankon belüli tranzakciókat.

A K&H-nál az első napon 2330 darab másodlagos azonosítót regisztráltak, ami lehet e-mail cím, mobiltelefonszám, adóazonosító jel és adószám is. Így ugyanis az utaláshoz nem szükséges a bankszámlaszámot tudni.„Hétfőn éjfélig a K&H-s ügyfelek több mint 43 ezer azonnali átutalást indítottak 5,5 milliárd forintot is meghaladó értékben más bankoknál lévő folyószámlákra, amelyek rögtön meg is érkeztek. Ezzel párhuzamosan a K&H-s ügyfelek közel 39 ezer darab utalást kaptak más bankokból 4,7 milliárd forint összegben. A bank ügyfelei több mint 15 ezer alkalommal indítottak és fogadtak bankon belüli tranzakciókat 3,4 milliárd forint értékben. Percenként átlagosan 30 darab utalás ment ki, és 27 utalás futott be az azonnali fizetési rendszer első napján” – mondta Németh László, a K&H számlavezetés és bankkártya termékmenedzsment vezetője. Hozzátette: „Részeredményekről van szó, a következő napokban, hetekben hatványozottan növekedhet az azonnali tranzakciók száma és összege.”Az azonnali fizetési rendszer indulásával párhuzamosan a K&H a többi bankhoz hasonlóan bevezette a másodlagos azonosítókat, amelyek az eddiginél sokkal egyszerűbbé teszik az átutalásokat. „A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki mostantól szeretne 10 millió forintos összeghatárig utalni egy lakossági számlára, akkor nem muszáj tudnia a kedvezményezett számlaszámát. Elég megadnia a másodlagos azonosítót (e-mail cím, mobil telefonszám, adószám, adóazonosító jel). Fontos, hogy ez a megoldás csak abban az esetben működik, ha a kedvezményezett regisztrálja a bankjánál a szóban forgó adatokat” – emelte ki a K&H szakértője. A K&H-nál eddig 2330 darab másodlagos azonosítót regisztráltak, de a bank szerint a rendszer mostani indulása után tömegesen adják majd meg az adatokat ügyfelek.