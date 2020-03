Felpattant a Dow a Fed tegnapi kamatvágása után

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkednek az európai tőzsdék, a befektetők arra számítanak, hogy a Fed után jövőhéten az EKB is gazdaságélénkítő intézkedéseket eszközölhet, valamint a fejlett országok kormányai is léphetnek a koronavírus gazdasági hatásainak mérséklésére. A magyar tőzsde is emelkedik bár jóval mérsékeltebb ütemben, mint a hét korábbi részében. Az amerikai tőzsdék a nyitás után feljebb kerültek.