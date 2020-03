Figyelmeztetést adott ki a WHO: a fertőzött készpénzzel terjedhet a koronavírus

Kínában már hetekkel korábban felismert problémára hívja fel a figyelmet a WHO globális szinten: aki csak teheti, kerülje a készpénz használatát, mert a bankjegyeken és az érméken is terjedhet a koronavírus.

A készpénz felületén akár több napig is életben maradhat a koronavírus, és a fertőzött bankjegyek érintése után, ha valaki a szájához, szeméhez nyúl, megfertőződhet a vírussal – hívja fel a figyelmet a WHO. Kínában már korábban is foglalkoztak ezzel a problémával, ott „mélytisztítják”, fertőtlenítik a készpénzt, sőt, a legnagyobb kockázatú bankjegyeket megsemmisítik.

Már évekkel korábban is lehetett tudni, hogy a készpénz „koszos”, kártyatársaságok sok felmérésben hívták már fel korábban is a figyelmet arra, hogy a készpénz baktériumok és vírusok hordozója lehet, egy 2017-es New Yorkban elvégzett kutatás alkalmával például 397-fél baktériumot fedeztek fel a bankjegyeken.

A WHO szóvivője a Telegraphnak nyilatkozva kijelentette, mivel a bankjegyek és érmék a baktériumok és vírusok hordozói lehetnek, ezért azt tanácsolják, mindenki mosson kezet, miután készpénzzel fizetett, illetve ha van rá lehetősége, fizessünk érintéssel. (Azaz például NFC-s kártyával, mobillal vagy más hordható eszközzel).

A CNN egyébként korábban kínai kutatókra hivatkozva azt írta,

KEVESEBB MINT 5 PERCTŐL 9 NAPIG IS ÉLETBEN MARADHAT A VÍRUS OLYAN FELÜLETEKEN, MELYEKET NEM FERTŐTLENÍTETTEK.

Mindezt 22 korábbi kutatás összegzéséből állapították meg. Házi tisztítószereket alkalmazva akár 1 perc alatt teljesen fertőtleníthetők a felületek. A koronavírus fertőzött tárgyak megérintése után a száj, orr vagy szem érintése útján is terjedhet, de nem ez a vírus terjedésének elsődleges formája. Mint a kutatók megjegyzik, az új koronavírus sok tekintetben eltér a korábbi koronavírus-fajtáktól (a tüneteket, a fertőzés ragályosságát tekintve), ezért további kutatásokra van szükség a témában.