Kezdik sejteni, hogy mi pusztíthatja el a koronavírust - Így állunk most a küzdelemben

Gőzerővel folyik világszerte a koronavírus ellenszerének és az oltóanyagának fejlesztése. Vannak, akik már elkezdték a teszteléseket, de az optimista vélemények szerint is legalább egy évet kell várni az engedélyekre. A Statnews cikke alapján összeszedtük, hogy melyik nagy gyógyszergyártó és biotechnológiai cég milyen technológiával próbálkozik és hogy haladnak a fejlesztések. A híreket természetesen a befektetők is figyelik, van olyan cég, amelynek árfolyama több mint a triplájára emelkedett idén a koronavírus terjedése közepette.

Az elmúlt hónapokban, ahogy a koronavírus egy helyi járványból globális fenyegetéssé vált, elkezdődött a versenyfutás a gyógyszer és az oltóanyag kifejlesztésére. A világ számos nagy gyógyszergyártója megindította a saját fejlesztéseit. Vannak, akik abban bíznak, hogy a korábbi antivirális szerek hatékonyak lehetnek a koronavírus kezelésére, vannak, akik régi, jól bevált technológiákkal próbálkoznak és vannak, akik futurisztikus módszerekben látják a megoldást.

A Statnews összeszedte, hogy melyik cég hogy áll a fejlesztéseivel és hogy mivel próbálkoznak.

Gilead Sciences

Az amerikai gyógyszergyártó készítményének tesztelése a harmadik fázisban jár. A remdesivir nevű hatóanyagot korábban ebola kezelésére fejlesztették, de nem bizonyult hatékonynak a betegség elleni küzdelemben. Az intravénásan beadott kezelést egy amerikai koronavírusos betegnél már alkalmazták és hamarosan nagy tesztelések kezdődnek Ázsiában. Kisebb kísérletek már most folyamatban vannak Kínában és az Egyesült Államokban. Múlt hónapban a Gilead azt közölte, hogy mintegy 1000, koronavírussal diagnosztizált páciensen kezdik el tesztelni, hogy a több dózisban beadott remdesivir le tudja-e győzni a fertőzést. Az elsődleges cél, hogy levigyék a lázat és hogy két héten belül kikerülhessenek a páciensek a kórházból.

Moderna Therapeutics

A Moderna Therapeutics védőoltást fejleszt, gyógyszeripari rekordot állított fel azzal, hogy a koronavírus szekvenálását követően mindössze 42 nappal már előállt egy vakcina-jelölttel. A vállalat a nemzeti egészségügyi intézménnyel dolgozik együtt, egészséges önkénteseket toboroznak, akiken a jövő hónapban megkezdik az mRNA-1273 nevű anyag tesztelését. Ha biztonságosnak bizonyul, akkor több száz főt vonnak be a további kutatásokba annak kiderítésére, hogy az oltás megvéd-e a fertőzéstől. A vállalat készítménye egy „hírvivő" RNS (mRNS) szintetikus szál, ami úgy működik, hogy a test sejtjeit antitestek előállítására készteti. A 2010-ben alapított vállalat egyelőre arra vár, hogy az amerikai élelmiszeripari és gyógyszeripari hivatal engedélyezze az mRNS-alapú készítményeit.

CureVac

A Modernához hasonlóan mRNS-alapú oltóanyagot fejleszt a német vállalat. A tervek szerint néhány hónapon belül meglesznek a jelöltek az embereken való teszteléshez. A társaság összedolgozik egy nonprofit intézménnyel, a járványügyi innovációk koalíciójával, hogy a technológiáját elfogadják. Sőt a cél, hogy bevezessenek egy olyan technológiát (az úgynevezett mobil mRNS), ami lehetővé teszi, hogy az egészségügyi dolgozók gyorsan ki tudjanak fejleszteni vakcinákat a járványkitörések helyszínén.

GlaxoSmithKline

A világ egyik legnagyobb vakcinagyártója, a brit GSK egy kínai biotechnológiai vállalattal működik együtt a koronavírus-oltóanyag kifejlesztésében. A GSK biztosítja az úgynevezett adjuvánsokat (a készítmények hatékonyságát növelő alkotóelemek) a Clover Biopharmaceuticals nevű, magénkézben lévő kínai vállalatnak. A csengtui központtal működő cég terve, hogy az immunválaszt stimuláló fehérjéket injekcióznak be, arra késztetve a testet, hogy ellenálljon a fertőzésnek. Arról egyelőre nincs információ, hogy mikor indul a tesztelés embereken.

Inovio Pharmaceuticals

Az Invio az elmúlt négy évtizedet azzal töltötte, hogy a DNS-t gyógyszerré alakítsa és bízik benne, hogy a technológiájával gyorsan elő tud állítani egy koronavírus-oltóanyagot. Egy olyan DNS-alapú vakcinával álltak elő, amely reményei szerint antitestek termelésére készteti a testet, így megvédve a szervezetet a fertőzéstől. Az amerikai vállalat egy kínai gyógyszergyártóval, a Beijing Advaccine Biotechnology nevű céggel állt össze az INO-4800 nevet viselő fejlesztésben. Várhatóan még idén megkezdődnek a klinikai tesztek.

Johnson & Johnson

A cég, amely korábban az ebola és a zika kitörésekor is tett lépéseket, most több szálon próbálja felvenni a harcot a koronavírus ellen. Az oltóanyag-fejlesztés korai szakaszában jár a cég jelenleg. Elpusztított vírusok befecskendezésével próbálkoznak, ez egy régi, jól bevált módszer arra, hogy immunválaszt váltsanak ki a megfertőződés veszélye nélkül. A Johnson & Johnson együttműködik az állami orvosbiológiai kutatás-fejlesztési intézettel is, azzal a céllal, hogy egy kezelést dolgozzanak ki a már megfertőződött pácienseknek. Ennek keretein belül többek között régebbi készítményeket tesztelnek, amelyekről feltételezik, hogy a koronavírus ellen hatékonyak lehetnek.

Regeron Pharmaceuticals

Az amerikai cég egy 50 milliárd dolláros vállalattá nőtte ki magát mára annak a technológiának köszönhetően, hogy sikeresen nyert ki emberi antitesteket genetikailag módosított egerekből. Most ettől a technológiától remélik, hogy gyógymódot találnak a koronavírus kezelésére. A vállalat a koronavírus ártalmatlan másolatával próbálja immunizálni az antitesteket termelő egereket, amivel potenciális, emberre hatékony kezelést fejleszthetnek ki a koronavírusra. A tesztekből kikerülő legígéretesebb anyagokkal elkezdődnek az állati tesztek, és ha minden a tervek szerint halad, akkor a nyár végén kezdődhet a tesztelés embereken. A Regeneron az ebola ellen is fejlesztett egy készítményt 2015-ben, az antitest-koktélja megduplázta a túlélési arányt a kezelt betegeknél.

Sanofi

A francia vállalat, amely korábban sikeresen fejlesztett oltóanyagot olyan veszélyes betegségek ellen, mint a malária vagy a diftéria, most az orvosbiológiai kutatás-fejlesztési intézettel dolgozik együtt a koronavírus-oltóanyag kifejlesztésében. A terv az, hogy a koronavírus DNS-ét vegyítik ártalmatlan vírusok genetikai anyagával, ezzel létrehozva egy kimérát, ami beindítja az immunrendszert anélkül, hogy megbetegítené a pácienst. A társaság várakozásai szerint hat hónapon belül elkezdődhet az oltóanyag tesztelése a laborokban, az emberi tesztek pedig 12-18 hónapon belül megindulhatnak. A jóváhagyásra valószínűleg még három évet kell várni majd. A Sanofi korábban a SARS ellen kezdte el kifejleszteni ezt a technológiát, ami az új koronavírus közeli rokona.

Vir Biotechnology

A kaliforniai biotechnológiai cég, amely a fertőző betegségekre specializálódott, sikeresen izolált antitesteket olyan emberek véréből, akik túlélték a SARS-fertőzést. Most azon dolgoznak, hogy ennek segítségével kifejlesszenek egy olyan kezelést, ami hatékony a SARS közeli rokonánál. Egy kínai gyógyszeripari vállalattal, a WuXi Biologics-szal dolgoznak együtt a fejlesztésben. Egyelőre még korai fázisban járnak és nem közölték, hogy mikorra lehet alkalmas a szer az emberi tesztelésre.

Tőzsdei reakciók

Az oltóanyag és a kezelések fejlesztése kiemelt figyelmet kap a befektetők körében is, különösen mióta nyilvánvalóvá vált, hogy nem fog Kínára korlátozódni a járvány. A felsorolt, fejlesztés folytató cégek többsége felülteljesítő volt a vezető indexekhez képest idén, a Vir Biotech árfolyama például több mint háromszorozni tudott.

És vannak olyan cégek is, akik megpróbálnak indokolatlanul hasznot húzni a járványból. Nagy port kavart például nemrég a kínai BrightGene sztorija, aki azt állította, hogy már el is kezdte a Gilead készítményének tömeggyártását, pedig még a hatékonyságát sem bizonyították és a licenszet sem vásárolta meg a kínai cég. Mielőtt elkezdett zuhanni a részvény a sanghaji tőzsde figyelmeztetésére, a papír duplázni tudott idén.

Az általános vélemény az, hogy bár gőzerővel folynak a fejlesztések, az, hogy biztonsággal alkalmazott készítményt vagy oltóanyagot piacra lehessen dobni, még évek kérdése lehet. Addig pedig a járvány hatással van a világgazdaságra és a tőzsdékre, ahogy ezt az elmúlt hetek eseményei alapján láthattuk.

