A magyar biztosítókat is eléri a koronavírus? – A vezérek válaszoltak

Miközben Magyarországon még csak beszélgetünk a járvány lehetséges hatásairól, Ázsiában már koronavírus-biztosításokat kínálnak a piac szereplői. Biztosítás 2020 konferenciánk biztosítóvezéri panelbeszélgetésén emellett számos üzleti, stratégiai kérdésről szó esett. Többen is hangsúlyozták: az ügynökökre tanácsadóként kell tekinteni, ez alapvető feltétele a gyengélkedő életbiztosítási piac feléledésének.

Milyen hatása lesz a koronavírusnak?

Baranyai Dávid (NN) szerint a jelenlegi járványhelyzetnek érezhető gazdasági és pénzügyi hatása lesz. Ezekben a bizonytalan időkben még fontosabb a biztonság, a biztosítóknak figyelniük kell arra, hogy tudnak segíteni, tájékoztatni, biztonságot nyújtani az ügyfeleknek. Erdős Mihály (Generali) úgy véli, kevésbé reális, hogy sikerül lokalizálni a koronavírust, a reálisabb az, hogy egyes szektorokat jobban megvisel majd a járvány. Ugyanakkor inkább átmeneti hatásai lesznek, a kormányzati intézkedések pedig segíthetnek a járvány gazdasági hatásainak neutralizációjában. Alexander Protsenko (Allianz) szerint a hasonló vírusok általában V alakú lefutást mutatnak, reméli ennek fényében, hogy korlátozottak lesznek a hatásai. Ugyanakkor Ázsiában jóval gyorsabbak a biztosítók: ott már koronavírus biztosítást is kínálnak, míg Magyarországon még csak beszélgetünk a járványról. Zolnay Judit (MetLife) szerint most mutathatják a biztosítók, értéket teremtenek-e. Üzleti szempontból is nagy lehetőség van az ügyfelekkel való beszélgetésben egy olyan időszakban, amikor inkább a félelem dominál.

98 milliárdos különadót fizethet idén a biztosítási szektor, ami jóval magasabb a bankadónál. Jobb a bankok érdekérvényesítő képessége?

Erdős Mihály (Generali) szerint közgazdaságilag indokolt, hogy a bankok jobban a gazdaságpolitika figyelmének a középpontjában vannak, de a biztosítók sem adják fel a küzdelmet, továbbra is napirenden van a lobbi az adóterhelés csökkentésére.

Minek tudható be az életbiztosítások alulteljesítése? Hogy kellene újragondolni az ügynöki modellt?

Baranyai Dávid (NN) szerint fel kell tenni a kérdést, hogy az élet üzletág előtt van-e perspektíva, és hogy az ügyfelek fejével gondolkozik-e. Ehhez követeket kell bedobni az állóvízbe, illetve az NN nem véletlenül indul el – ahogy korábban bejelentette – a nem-életbiztosítások területén is. Zolnay Judit (MetLife) szerint a paradigmaváltás egyik alapfeltétele, hogy ne ügynökről, hanem tanácsadóról beszéljünk. Sokkal több új munkatársra lenne szükség, aminek finanszírozási, szakmai és megtartási kihívása is van. Kínát kivéve mindenhol probléma az állomány öregedése. Kína élenjáró a digitalizációban, de az életbiztosítások értékesítési ott is személyes csatornákon zajlik.

Meddig, mennyire tartható a díjemelkedés a nem-életbiztosítási piacon?

Almássy Gabriella (Union) szerint a nem-életbiztosítási piac árazása mögött figyelembe kell venni a kárinflációt, a káresemények számának megnövekedését (már a klímaváltozások miatt is). Ugyanakkor nem hanyagolhatja el ez az üzletág sem a beruházásokat, sem az innovációt, a vagyonbiztosításokat is öngondoskodásként kell felfogni. Tovább fog növekedni a piac szerinte, de a károk és az ügyféligények is növekedni fognak. Alexander Protsenko (Allianz) szerint a nem-életbiztosítási piac hosszú ideje a tőkeerejére épített, ennek azonban vége, és a felébredés fájdalmas. Amiben nincs változás: a biztosítás továbbra is bizalomra épülő tevékenység (nem hisz az értékesítés totális digitalizációjában), és szociális szerepet töltenek be.

Miért az Union az egyetlen, aki megcsinálta mostanra a fogyasztóbarát lakásbiztosítást?

Az MNB ma elsőként jóváhagyta az Union pályázatát a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra (MFO), Almássy Gabriella (Union) szerint rugalmasság, gyorsaság, bátorság kellett ehhez. Alacsony piaci részesedéssel rendelkeztek eddig, fontos számukra, hogy az új termékek, lehetőségek terén elsők legyenek.

Van még potenciál az egészségbiztosításokban a negatív adóváltozások után?

Erdős Mihály (Generali) és Almássy Gabriella (Union) egyetértettek abban, hogy igen, van benne lehetőség továbbra is. Az adóhatások kis csökkenést hoztak tavaly, de idén már elindult a növekedés, az individuális és a vállalati ügyfélkör is megvan a növekedéshez.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio