Egyre jobban fáj a koronavírus, egymás után warningolnak a cégek

A francia kültéri reklámcég is szenved a koronavírus járvány miatt, a JCDecaux csütörtökön bejelentette, hogy az első negyedéves tisztított bevételét és az operatív profit marzsát is negatívan befolyásolja a kínai koronavírus járvány. A cég szerint az organikus bevétel várhatóan 10 százalékkal csökkenhet az első negyedévben, többek között az olyan kínai repülőterek alacsonyabb utasforgalma miatt, ahol a társaság hirdet. A cég emellett közzétette a tavalyi számait is, a JCDecaux bevétele 7,5 százalékkal 3,89 milliárd euróra nőtt 2019-ben, amit a cég amerikai piacon elért, erős teljesítménye mellett a vállalat digitális üzletágának növekedése is támogatta.