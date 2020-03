Elkezdték elvinni a gyártást az amerikai techóriások Kínából

Tavaly a kereskedelmi háború, idén a koronavírus-járvány zavarja a kínai beszállítói láncokat, mind a két esemény világszerte érzékenyen érintette a vállalatokat, köztük az amerikai technológiai óriásokat is. A legnagyobb amerikai techcégek, mint az Apple, a Microsoft és a Google is fontolgatja, hogy áttelepíti a hardvergyártást Kínából. De nem lesz egyszerű dolguk, a kínai gyártás minden eddiginél jobban be van ágyazódva az amerikai beszállítói láncokba – mondta el a CNBC-nek nyilatkozó tanácsadó.