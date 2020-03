Akkorát zuhant az amerikai tőzsde, hogy bekapcsolt a vészfék

A határidős részvényindexek állása alapján az amerikai tőzsdék 5 százalék mínuszban nyithatnak. Vagy még annál is nagyobban.

Nagyot estek ma az európai tőzsdék, a vezető német és francia részvényindex közel 8 százalék mínuszban áll,

a magyar BUX is közel 6,5 százalékot esett.

A rossz hangulat az amerikai tőzsdére is átragadt, a határidős amerikai részvényindexek rég nem látott esést vetítenek előre. A Dow és az S&P 500 határidős indexe is 5 százalék mínuszban áll, de valójában az esés mértéke akár ennél nagyobb is lehetne, azonban aktivizálódott az automatikus „circuit breaker” nevű mechanizmus, ami nem enged 5 százaléknál nagyobb elmozdulást a határidős részvényindexekben.

Mivel a mechnanizmus aktivizálódott, ezért a határidős részvényindexek nem feltétlenül adnak pontos képet arról, hogy milyen lehet valójában a piacnyitás, de az ETF-piacon folyamatosa a kereskedés, így abból levonhatunk következtetéseket:

az SPDR S&P 500 ETF 7,1 százalékos mínuszt indikál,

az SPDR Nasdaq ETF 6,5 százalékos esést vetít előre.

