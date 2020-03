Az az ostobaság, hogy a koronavírus-pánik ostobaság

A Tesla első emberének, Elon Musknak volt egy érdekes Twitter üzenete, amiben inden egyéb magyarázat nélkül azt posztolta, hogy

a koronavírus-pánik ostobaság.

The coronavirus panic is dumb

A posztot azóta már 1,6 millióan lájkolták, és 336 ezerszer megosztották.

Most az elismert matematikus, az A fekete hattyú című könyvével 2008-ban világszerte ismertté vált Nassim Taleb válaszolt Musk posztjára, a matematikus szerint

ostobaság azt mondani, hogy a koronavírus-pánik ostobaság.

Taleb szerint, ha a pánik szó felfokozott reakciót jelent, akkor ez az lehet az egyének szintjén, de társadalmi szinten nem, mivel az emberiség pont az irracionális pánikok miatt élt túl az évmilliók során. A matematikus szerint egy epidémia idején az egyének szintjén racionális viselkedés összességében több halálesethez vezetne.

Saying the coronavirus panic is dumb is dumb. #PrecautionaryPrinciple