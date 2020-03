Történelmi zuhanás az amerikai tőzsdéken

A cím első ránézésre erősnek tűnhet, de tényleg ritka nagy eséssel indult a nap a magyar tőzsdén. A blue chipek kivétel nélkül nagyot estek, ráadásul történelmi léptékben is jelentős mértékben. A BUX mai esése benne van a 15 legnagyobb napi esésben, az OTP reggeli zuhanásával a top 25-be került be, míg a Mol történetének 5. legnagyobb esését láthattuk reggel, a Richter is nagyot esett azonban a mai esésével csak az 50 legnagyobb napi esésbe került be.