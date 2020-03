Koronavírus: a szeptember 11-i terrortámadások óta nem volt ilyen

Egymás után teszik közzé a koronavírus lehetséges hatásairól szóló közleményeiket a világ légitársaságai. A pontos pénzügyi hatások egyelőre beláthatatlanok, a légitársaságok igyekeznek költségeket lefaragni és megőrizni a likviditásukat.

Southwest

A vállalat vezérigazgatója drámai hangvételű nyilatkozatot adott, Gary Kelly arról beszélt, hogy súlyos a helyzet az iparágban, nem kérdés, hogy visszaesés jön az iparág szereplőinek, így a Southwestnek is, ez egy pénzügyi válság, mondta Kelly. A cégvezér szerint a szeptember 11-i terrortámadások óta nem szembesült olyan kihívásokkal a szektor, mint most, és a helyzet tovább romolhat. Van azonban jó hír is, az olajáresés miatt a vállalat a kerozinköltségeken akár több mint 1 milliárd dollárt is spórolhat, ha tartósan alacsonyan maradnak az üzemanyagárak. A cégvezér vállalta a bérének a 10 százalékos csökkentését a koronavírus miatt, de cégszinten is komoly költségcsökkentést terveznek és befagyasztják a toborzást.

A Southwest árfolyama tegnap 4,6, idén 19 százalékot esett.

Delta

A Delta is úgy döntött, hogy jelentősen csökkenti a költségeket, ennek egyik módja, hogy több útvonalon jelentősen csökkentik a járatszámot, a nemzetközi útvonalakon 25 százalékos, a hazai kapacitásban 10-15 százalékos lehet a vágás. A vállalat vezérigazgatója, Ed Bastian egy konferencián arról beszélt, hogy jelentősen csökkent a kereslet bizonyos útvonalakon, ezért kényszerül lépésekre a légitársaság, ahogy a koronavírus Ázsián kívül is terjedni kezdett, a légitársaság a foglalások 25-30 százalékos visszaesését tapasztalta. Bastian szerint nem kérdés, hogy világszerte kormányzati segítségre lesz szükség ahhoz, hogy a vírus hatásait enyhítsék a légiközlekedési szektorban.

A Delta árfolyama tegnap 5,2, idén 25,6 százalékot esett.

American Airlines

A légitársaság úgy döntött, hogy a nemzetközi kapacitásait 10, a hazait pedig 7,5 százalékkal csökkenti, reagálva a koronavírus terjedésének negatív hatásaira, a nyári szezonban nem közlekedtet járatokat több amerikai repülőtérről Kínába.

Az American Airlines árfolyama tegnap 7,6, idén 48,6 százalékot esett.

Ryanair

Az ír fapados légitársaság is aktualizálta a várakozásait a koronavírus globális terjedése miatt, a vállalat a 2020-as pénzügyi évben a korábban várt 154 millió helyett már csak 151 millió utassal számol, és felfüggesztette minden olaszországi járatát.

A Ryanair árfolyama ma 6,5 százalék pluszban áll, de még a mai emelkedéssel együtt is 20 százalékot esett.

Címlapkép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images