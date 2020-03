Szétverték az amerikai indexeket, itt a medve piac!

Nagyobb emelkedéssel indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken, miután a brit jegybank rendkívüli, 50 bázispontos kamatcsökkentést jelentett be, a koronavírus járvány gazdasági és pénzügyi hatásainak enyhítésére, emellett a Bank of England más, lazító célzatú intézkedéseket is bejelentett. A brit jegybank döntése után emelkedtek az európai tőzsdék, a befektetők kedvezően fogadták a brit monetáris lazítást. A tengerentúli piacnyitás felé közeledve azonban fokozatosan elolvadt a délelőtti erősödés, a DAX 0,6 százalékos emelkedése mellett a brit tőzsde 0,2 százalékkal került feljebb, míg a milánói börze 0,2 százalékot esett.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start