Union: az utasbiztosításokra lehet súlyos hatása a koronavírusnak

A magyar biztosítási piac átlagánál nagyobb díjbevétel- és nyereségnövekedéssel zárta 2019-et az Union Biztosító. Idén a koronavírus hatásai miatt az utasbiztosítások esetében várják a legnagyobb negatív hatást, aminek már februárban látták a jeleit. A társaság mai sajtótájékoztatóján elhangzott: az egészség- és lakásbiztosításokra és az online értékesítési csatornákra kiemelt figyelmet helyeznek.

2019 az Union Biztosító első, integráció utáni teljes éve volt (korábban külön Union, Erste és Vienna Life biztosítókként működtek), a piac egészéhez hasonlóan 12% fölötti díj-bevételnövekedést értek el. Az összes fontosabb nem-életbiztosítási piaci területen a piaci átlag fölött nőttek, és a nyereségük alapján is felülteljesítettek – ismertette a társaság mai sajtótájékoztatóján Almássy Gabriella elnök-vezérigazgató.

A jövőben tovább szeretnék növelni piaci részesedésüket, és meghatározók szeretnének lenni a stratégiai területeken. Ezek között említette Almássy Gabriella az egészségbiztosításokat, amelyekben piacvezetők, és a lakásbiztosításokat is, amelyek területén a piacon elsőként pályáztak az MNB fogyasztóbarát otthonbiztosítás minősítéségre (MFO) január 10-én, és nyerték is el a minősítést a múlt héten.

Online felületeken március közepétől, más csatornákon április elejétől kínálják a minősített fogyasztóbarát terméket – közölte az elnök-vezérigazgató, hozzátéve: nem a lakásbiztosítási termék elkészítése, hanem a szükséges folyamatok megtervezése és végrehajtása volt a legnagyobb kihívás. Várakozásaik szerint a tudatos ügyfelek fogják megvásárolni a terméket, mert a díja magasabb lesz a piaci termékek átlagánál, de a fedezete is kiterjedtebb lesz.

A koronavírusra vonatkozó kérdésre válaszolva Almássy Gabriella elmondta: másfél-két hete lemondták a külföldi utazásokat (mára az autósakat is) a tulajdonos Vienna Insurance Group szintjén, és rengeteg meetinget átszerveztek. Az Union Biztosító szintjén éves nagyrendezvényeket, hálózati konferenciát is elhalasztottak, és higiéniai intézkedéseket is hoztak a kollégák, ügyfelek védelmére. 170 fős minimumlétszámmal kalkulálnak, ők a jövő héten teszt jelleggel otthon fognak dolgozni.

Ami az üzleti hatásokat illeti, várakozásaik szerint a személyes új szerzésekre lehet negatív hatása, amit részben kompenzálhatnak az online csatornák. A legnagyobb negatív hatással természetesen az utasbiztosításoknál számolnak (már a februári biztosításkötések mutatták ennek negatív jeleit), de az élet- és egészségbiztosítások hozhatnak némi kiegyenlítődést.