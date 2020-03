A mélybe rántotta a gázfogyasztást az őrült téli időjárás

Major András Cikk mentése Megosztás

A magyarországi földgáz-felhasználás alakulásán is tükröződik az elmúlt tél rendkívüli enyheségének fogyasztáscsökkentő hatása. Igaz, az összesített téli gázfelhasználás – legalább is az elmúlt másfél évtizedet tekintve - nem nevezhető átlagon alulinak, azonban több napon is szélsőségesen alacsonyan alakult a fogyasztás még az utóbbi évek extrém enyhe teleit tekintve is.