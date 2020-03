Itt a medve piac a tőzsdéken - Mi jöhet ezután?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Dow Jones már több mint 20 százalékot esett a csúcsához képest, ezzel az indexben hivatalosan is itt a medve piac, ráadásul más részvényindexek is követhetik a Dow útját, ma az S&P 500-ban és a Nasdaq-ban is véget érhet a bika piac. Historikus példák alapján még bőven nem az alja az a piacoknak, ahol most tartunk.