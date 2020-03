Olyan német gyárat venne meg a Masterplast, ahol maszkok alapanyagát is gyártják

Történetének legnagyobb akvizícióját jelentette be a Masterplast: előzetes megállapodást kötött egy német cég gyárának megvásárlására. Az építőipari és speciális membránokat gyártó cég gépsora akár egészségügyi membránok gyártására is alkalmas, jelenleg is gyártanak olyan cseppzáró-légáteresztő membránt, ami az egészségügyi maszkok és védőruhák alapanyaga.

Történetének legnagyobb akvizícióját hajthatja végre a Masterplast. Egy európai elismertséggel bíró, építőipari és speciális membránokat gyártó német cég vállalategységének megvásárlására kötött ma (2020. március 12-én) előzetes megállapodást a magyar építőanyag-gyártó.

A Masterplast közleménye szerint ez

újabb utakat nyit meg a Masterplast előtt az Európai Unió legnagyobb piacai felé.

A gépsoron jelenleg is gyártanak olyan cseppzáró-légáteresztő membránt, ami az egészségügyi maszkok és védőruhák alapanyaga

– teszi hozzá a cég.

A német vállalat Lipcse melletti Aschersleben-ben lévő üzemegységének megvásárlására szól a megállapodás, ami kiterjed valamennyi jog és kötelezettség átruházására, ideértve az ingatlanvagyont, az árukészletet, a vevői és szállítói szerződéseket, a gyártó gépsort és egyes szellemi alkotásokhoz, például a védjegyekhez fűződő jogokat.

Az üzemegység fő tevékenységként építőipari diffúziós fóliák és ipari membránok széles körű választékának gyártását végzi saját tulajdonú gépsorán. A német cég aktív beszállítója a manapság óriási kereslettel bíró egészségügyi maszkok és védőruhák németországi gyártóinak is.

A Masterplast az ügylet további részleteiről, annak technikai lebonyolításáról a végleges szerződés megkötését követően ígér tájékoztatást.

Hosszabb, több mint féléves tárgyalási folyamatot követően minden lényeges pontban sikerült megállapodnunk, a tranzakciót várhatóan már az áprilisi közgyűlés előtt le tudjuk zárni.



Egyszerre jutunk modern-innovatív csúcstechnológiához, komoly gyártási kapacitáshoz valamint részesedéshez az EU legnagyobb piacán, ami önmagában is óriási érték. Ezzel megnyílik számunkra a lehetőség, hogy tovább növekedjünk a Nyugat-Európában, és az üvegszövet után a tetőfólia gyártásban is a világ élvonalához csatlakozzunk.



Az akvizícióval az ipari portfoliónk is jelentősen erősödik. A speciális membránok előállításával be tudunk lépni az egészségügyi-higiéniai alapanyagok gyártói közé, ami több mint ígéretes a jelenlegi helyzet ismeretében

– kommentálta a hírt Tibor Dávid a Masterplast elnöke.

A Masterplast legutóbbi nagy akvizíciójára tavaly került sor, 2019 nyarán jegyezte be a cégbíróság a polisztirolt gyártó T-Cellben vásárolt 24 százalékos részesedést.

A Masteplast részvényei tegnap délután egy óra óta fel vannak függesztve. Idén közel 17 százalékot esett a részvények árfolyama a negatív részvénypiaci hangulatban, de ezzel is felülteljesítő volt a BUX indexhez képest, ami több mint 27 százalékot zuhant az év eleje óta.