Pánik a magyar tőzsdén, az orosz válság óta nem esett ekkorát az OTP

Nagyon durván indult a mai nap a hazai tőzsdén, a BUX már több mint 8 százalék mínuszban is állt, a hazai részvények régen látott zuhanásban vannak.

A messze a legfontosabb magyar részvény, az OTP már több mint 15 százalék mínuszban is állt, és ha ez maradna a zárásra is, akkor az minden idők 3. legnagyobb esését jelentené, csak az 1998-as orosz válság idején volt ennél nagyobb egynapi esés az OTP-nél.

Mostanra egy kicsit visszahúzták az OTP-t, de az árfolyam még így is közel 13,4 százalék mínuszban áll, az minden idők 5. legnagyobb esése lenne.

És hogy ma miért mozdulhatott el 15 százaléknál is nagyobb mértékben az OTP árfolyama? Tavaly december 2-án a BÉT azonnali piacán a Xetra Classic kereskedési rendszert felváltotta a Xetra T7, a rendszerátállással a kereskedést érintő változások is jöttek, az egyik legfontosabb, hogy megszűnt a napi ajánlattételi limit, a kereskedés lehetősége a korábban megszokott limiteken túl is biztosított lett, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az azonnali piacokon a korábbinál jóval nagyobb mértékben mozdulhat el napon belül az egyes instrumentumok ára.

Az OTP egyébként az elmúlt napokban nagy volumenben vette a saját részvényeit, de ez sem támasztotta meg az árfolyamot.