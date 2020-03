Beszakadt a Bitcoin, mégsem olyan biztonságosak a kriptodevizák?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A részvénypiaci zuhanás a kriptodeviza piacot is elérte csütörtökön, a Bitcoin árfolyama közel 40 százalékot zuhant, de a többi népszerű kriptodeviza is jelentős mértékben esett. A tegnapi zuhanás után erősen megkérdőjelezőik, hogy a Bitcoin valóban képese-e az aranyhoz hasonló menedékeszköz szerepet betölteni az olyan bizonytalan piaci környezetben, mint amilyen most is van.