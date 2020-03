A koronavírus miatt csökkenti beruházásait a világ legnagyobb olajtársasága

2019-es év már nem volt olyan fényes a szaúdi olajóriás számára, mint a 2018-as, azonban idén jóval nehezebb és bizonytalanabb időszak jöhet, erre felkészülve jelentősen csökkentette idei beruházási tervét az Aramco. Az árfolyam bár jelentősen esett idén, azonban a nyugati társakénál messze kevesebbet.

A Saudi Aramco közzétette éves jelentését, melyben 21 százalékkal mérséklődött a 2019-es profit a 2018-as értékhez képest, mely leginkább két tényezőnek volt köszönhető, nem meglepő módon az olajáraknak, és a kitermelési mennyiségnek.

2018-ban még 71,67 dollár volt az átlagos Brent árfolyam, ezzel szemben 2019-ben már csak 64,12 dollár lett. Az Aramco olajtermelése a 2018-as átlagos 10,65 millió hordó/napi értékről jelentősen 9, 83 millió hordó/napra esett, ugyanis az OPEC+ akkor még a termelés visszavágás eszközével élt, és így magasan is tudta tartani az olaj árát.

Mindezek eredőjeként az Aramco 2018-as 111 milliárd dolláros profitja 88 milliárd dollárra csökkent. A 2020-as év már jóval nehezebb lesz a szaúdi olajóriás számára, ugyanis az OPEC+ március 5-6-i bécsi megbeszélésen Szaúd-Arábiának és Oroszországnak nem sikerült megállapodniuk további termeléscsökkentésekről, így lényegében áprilistól mindenki annyit termel amennyit csak szeretne, amelynek következtében hatalmasat szakadt az olaj ára a hétfői kereskedésben.

Áprilissal az olajár háborúnak köszönhetően jelentősen, 1 millió hordó/nappal nőhet az Aramco termelése a márciusi szinthez viszonyítva. Mivel a zuhanó olajár várhatóan nagyon erősen meg fogja viselni a 80 dolláros olajárnál egyensúlyban levő szaúdi költségvetést, ezért nem meglepő, hogy drasztikusan csökkentette az Aramco a beruházási tervét 2020-ra vonatkozóan. 2020-ra az olajóriás 35-40 milliárd dolláros beruházási tervvel kalkulált még korábban, és ezt módosította jelentősen lefele 25-30 milliárdra.

Nincs könnyű helyzetben az Aramco, ugyanis az összeszakadó olajáraknak köszönhetően majd kénytelen lesz valamelyik ujjába harapni, vagy kevesebb osztalékot fog fizetni, mely a befektetőknek és leginkább a szaúdi költségvetésnek fájna, vagy a kutatás-termelésbe fog kisebb invesztíciókat végrehajtani, vagy a finomítás és petrolkémiai operációba. Valószínűleg a hirtelen kitermelésnövelés a downstream üzletágtól vonhatja el a tőkét.

Az Aramco részvényárfolyama 0,9 százalékot veszített az értékéből a mai kereskedésben, mellyel idén már 18 százalékos esést szenvedett el a jegyzés. Decemberben még 2000 milliárd dollárnál is többet ért az olajtársaság, azonban most 1500 milliárdra olvadt a kapitalizáció, mely azt jelenti, hogy a kezdeti kibocsátási ár alá nézett be az árfolyam.

