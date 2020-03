Összeomlott a Dow: 3000 pontot esett a részvényindex

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ahogy a határidős indexekből már látni lehetett, nem nyugtatta meg az amerikai részvénypiacokat a Fed tegnapi kamatdöntése, de a tegnapi és mai likviditásnövelő bejelentése sem: a vezető tőzsdeindexek ma is hatalmas mínuszban zártak, a Dow 3000 pontos zuhanást produkált. A Dow 1987 óta nem látott legrosszabb napja volt a mai, a Nasdaq pedig még soha nem zuhant ekkorát. Hatalmasat esett az olaj árfolyama is. A nagy közös ok a koronavírus.