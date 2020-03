Koronavírus ide vagy oda, a Tesla megkezdte a Model Y leszállítását

A Tesla bejelentette, hogy megkezdte az új Model Y leszállítását, annak ellenére, hogy a eredetileg 2020 őszére tervezték eljuttatni az új típusú autókat a fogyasztókhoz. Az új modell egy SUV, amely jelenleg Long Range és Performance verzióban rendelhető, a sztenderd verzió gyártása 2021 elején kezdődik majd meg.

A Tesla hivatalosan megkezdte a Model Y autóinak leszállítását a megrendelőknek, a még korábban kijelölt határidő előtt, annak ellenére, hogy a világ gazdasága egyre jobban lassul a koronavírus globális terjedése miatt. Az amerikai autógyártó egy Twitter-posztban mutatta meg az elektromos SUV gyártási folyamatát és tesztelését a világ különböző pontjain. Az első néhány leszállított jármű közül párat a szemfülesebbek már észre is vettek a múlt hétvégén.

A 2019 márciusában bejelentett Model Y az amerikai autógyártó ötödik teljesen elektromos járműve, az autó egy SUV, amelyet ugyanarra a technológiai platformra építették, mint a Model 3-at, a két autó alkatrészeinek nagyjából 75 százaléka megegyezik, viszont olyan kulcskülönbségek vannak köztük, mint a csomagtartó ajtaja (amely motorizált), extra belmagasság, valamint egy opcionális harmadik üléssor, két shotgun-stílusú üléssel.

A Model Y két fő konfigurációval érkezik, mindkettő összkerékhajtású, az egyik a Long Range verzió, amelynek ára 52 990 dollár, 316 mérföld távolságot tud megtenni egy töltéssel, valamint 0-ról 60 mérföld per órás sebességre 4,8 másodperc alatt gyorsul. A Long Range verzió mellett piacra dobtak egy Performance verziót is, amely 60 990 dollártól kezdődik, 315 mérföldet tud megtenni egy töltéssel, és 0-ról 60 mérföld per órás sebességre 3,5 másodperc alatt gyorsul. A Model Y mindkét verziója rendelhető különböző opciókkal, mint az önvezetés, a Tesla sofőrasszisztáló csomagja, különféle kerékburkolatok, vagy autószínek. A sztenderd hatótávú modell gyártása a várakozások szerint 2021 elején kezdődik majd.

Miközben a Model 3 egy óriási sikersztori volt a Tesla számára, Elon Musk arra számít, hogy a Model Y még annál is nagyobb durranás lesz, abból adódóan, hogy az USA-ban és a világ többi részein is egyre nő az igény a megnövelt belmagasságra, a méretre, és az SUV-k funkcionalitására. Egyébként a Tesla a Model Y bejelentésekor még arról számolt be, hogy az új elektromos SUV első leszállításait 2020 őszére tervezik, azonban a sikeresnek mondható 2019-es év után a cég januárban közölte, hogy a várnál gyorsabban képesek voltak elindítani az új járműtípus gyártását.

Az egyetlen kérdés, amelyik megmaradt, hogy a koronavírus vajon hatással lesz-e a Model Y leszállításaira, mivel a vírus miatt a kínai autóeladások jelentősen visszaestek, valamint az amerikai piac is lassulást mutat. Annak érdekében, hogy ösztönözzék az autóeladásokat, az olyan autógyártók, mint a Ford vagy a Hyundai bizonyos Great Recession-era programot indítottak, melynek lényege, hogy a járművek első törlesztőrészletének fizetési határidejét hetekkel, vagy hónapokkal kitolták.

Tehát egyelőre még nem teljesen világos, hogy milyen hatással lesz a koronavírus a Model Y leszállításokra, vagy a Tesla egyéb járműveinek eladásaira, de a Tesla április elején közzétételre kerülő első negyedéves jelentése válaszokkal szolgálhat majd. Egyébként az sem teljesen tiszta, hogy a cég mit tesz az USA-ban található három gyárban dolgozó munkaerőért, egy kiszivárgott feljegyzés szerint a cég korlátozta a munkavállalók számára a nemzetközi utazást, valamint arra utasította a dolgozókat, hogy kérjenek orvosi segítséget, ha a koronavírus tüneteit érzik magukon. A Tesla továbbá azt sem osztotta meg, hogy tesz-e bármilyen óvintézkedést a koronavírus terjedése ellen, amikor az új autókat, vagy bármelyik másik modellt kiszállítja. A cég többszöri kérés után sem kommentálta a témát.

A Tesla árfolyam a tegnap 18,7 százalékot zuhant, idén pedig 6,3 százalékos pluszban van.

(The Verge)

Címlapkép: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images