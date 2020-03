Szintet lépett a járvány, új lépéseket tesznek a boltokban

Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásai az elmúlt napokban számos megkeresést kaptak önkormányzatoktól, helyi intézkedéseikről, a szövetség együttműködésre hívja fel őket, mivel újabb szintet lépett a járvány.

Az OKSZ arra kéri az önkormányzatokat, vegyék figyelembe, hogy az országosan egységes rend szerinti védekezés a leghatékonyabb, a legcélravezetőbb, és ez szolgálja legjobban az egyes települések lakosainak érdekeit is. Ezek maradéktalan betartása érdekében az élelmiszerkereskedelmi áruházak megnövelték a fertőtlenítő- és tisztítószer rendeléseik mennyiségét.

A dolgozók munkavégzésének segítése érdekében, más intézkedésekkel együtt növelték a szünetkiadások rugalmasságát, hogy – az ajánlásokkal összhangban – biztosítani tudják a gyakoribb kézmosás lehetőségét is. Az áruházakban rendkívül alapos a takarítás.

Az élelmiszerellátás és a legalapvetőbb termékek ellátása minden településen biztonságos marad. A helyi szintű eltérő szabályok végrehajtása a jelen körülmények között és leterheltség mellett olyan szervezést igényel, amely hátráltatja a lakosság biztonságos kiszolgálását. A szövetség azt kéri, közösen kísérjék figyelemmel az ellátást és kezdeményeznek központi, egységes döntéseket.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásai arra is felhívják a figyelmet, az élelmiszerek mellett figyelemmel kell lenni olyan árucikkekre is, mint például babaápolási, háztartási tisztító és higiéniai, informatikai, barkács termékek is (például a digitális tanrend, az otthoni irodai munka, vagy például a szükséges épületkarbantartás, vízvezeték, villanyvezeték esetleges meghibásodása miatt).

A lakosság figyelmét a következőkre hívják fel: