Újabb tőzsdén vezettek be teljes shortolási tilalmat

Hatalmas csapkodás mellett zuhannak egyre mélyebbre a világ tőzsdéi, több felügyelet a shortolás tiltásában látja a megoldást az árfolyamesés megfékezésére, most a spanyolok és az olaszok léptek.

A múlt héten jelentették be, hogy több olasz és spanyol részvényben betiltják a shortolást. Az intézkedés akkor egy napra, múlt hét péntekre vonatkozott, és nem a teljes részvénypiacra, hanem csak a leglikvidebb papírokra, az intézkedés Spanyolországban 69, Olaszországban 85 részvényt érintett. A spanyol részvényeknél olyan likvid papírokról van szó, amelyeknek több mint 10, és olyan kevésbé likvid részvényeket, amelyeknek több mint 20 százalékot esett az árfolyama. Az olasz tőzsdén többek között az UniCredit, a Telecom Italia, a Banco Santander és a Telefonica shortolása tilos.

Most egy lépéssel tovább mentek mindkét tőzsdén, ugyanis általános shorttilalmat vezetnek be.

A spanyol felügyelet, a CNMV tegnap bejelentette, hogy egy hónapra betiltják a shortolást. Az intézkedés a teljes piacra vonatkozik, nem csak a fedezetlen, de a fedezett pozíciókra is, és az egy hónapos tiltás bármikor meghosszabbítható.

Az olasz Consob egyelőre egy újabb 24 órás tiltást vezetett be, miután tegnap újra nagyot estek a részvényárfolyamok a milánói tőzsdén. A felügyelet olyan folyamatokat is elindított, amiknek köszönhetően a következő napokban gyorsabban tudnak piacvédelmi intézkedéseket foganatosítani.

Nem csak az olasz és a spanyol, de más tőzsdék felügyeletei is tervezik a shortolás tiltását, Németországban a Deutsche Börse is azt tervezi, hogy shortolási tilalmat vezet be. A dél-koreai tőzsdén már betiltották a fontosabb indexek komponenseinek shortolását.

Idén a vezető spanyol és az olasz részvényindex is értékének több mint harmadát veszítette el.

