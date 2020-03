10 milliárd dolláros csapás a Delta Airlinesnak a koronavírus

A vállalat vezérigazgatója tőzsdezárás után közölte a hírt, hogy a koronavírus terjedése miatt nagyon jelentősen visszaesett a forgalmuk, több alkalmazottat is fizetés nélküli szabadságra küldtek.

A MarketWatch arról ír, hogy a legnagyobb amerikai légitársaság naponta 50 millió dollárnyi készpénzt éget el, megszüntetik az összes részvényvisszavásárlási projektjüket, felfüggesztik az osztalékfizetést és 2,6 milliárd dollárnyi kölcsönt vesznek fel.

A Delta és más légitársaságok is azt remélik, hogy állami beavatkozással sikerül elkerülni a csődöt. A cég alvállalkozói már most sorra csődölnek be: ma a belföldi utasforgalomra specializálódott Compass Airlines dobta be a törölközőt.

Címlapfotó: Getty Images