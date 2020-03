Beszakadt a koronavírus-sztárrészvény árfolyama

Nagyot esett ma az egyik legújabb sztárpapír árfolyama. A BioNTech ígéretes koronavírus elleni vakcinát fejleszt, a befeketőknek pedig úgy tűnik teszett a sztori, hiszen nagyot ralizott a cég árfolyama a héten, azonban így a hét végére kifogyott a lendület és nagyot esetek a cég papíjai, lehet, hogy a sztori mellett a fundamentumokat is elkezdték nézni a befektetők.

A koronavírus globális terjedése két vállra fektette a világ gazdaságait, és óriási a verseny, hogy ki fejleszti ki elsőként az ellenszert, orosz tudósok például állatkísérletbe kezdtek több vakcina-prototípussal, de Magyarország is terápiás készítmény kifejlesztésével száll harcba az új koronavírussal szemben. Van azonban egy cég, amelyről a befektetők minden másnál jobban elhitték, hogy valóban képes előállítani az ellenszert.

A korábban írtunk róla, hogy a BioNTech lehet az egyik olyan cég, ami képes hatásos vakcinát fejleszteni a koronavírus ellen. A vállalat azt tervezi, hogy a hatósági engedélyek beszerzését követően akár már áprilisban elkezdheti a klinikai vizsgálatokat Európában, az Egyesült Államokban és Kínában.

A befektetők pedig rá is vetették magukat az új sztárrészvényre, nagyon durva napi emelkedéseket látunk a részvény grafikonján, hétfőn például 75,4 százalékos pluszban járt a papír, kedden pedig 90 százalékos is volt az emelkedés. Ma azonban azt látjuk, hogy 35,5 százalékot zuhant az árfolyam, és bár idén még így is 75 százalékos az emelkedés, azért felmerül a kérdés, hogy vajon most pukkad ki a BioNTech lufi?

Ha azt nézzük, hogy a cég árbevétele 119 millió dollár volt 2019-ben, és ezt összevetjük a (tegnap még 20,8 milliárd dolláros) 13,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, akkor elég egyértelmű levonni a következtetést, hogy túl vannak árazva a cég részvényei. Valamint érdemes azt észrevenni, hogy a cég soha nem termelt profitot, és még ha sikerülne is profitot kicsikarni az új vakcinával, azt a profitot a cég meg kell, hogy ossza, hiszen a Kínán kívül is értékesítéssel kapcsolatban a Pfizerrel folytatnak egyeztetéseket.

A JP Morgan elemzője szerint a koronavírus ellenszerének forgalmazásából származó bevétel csupán rövidtávon jelentene eredménynövekedést. Hosszútávon a cég értékelése az onkológiai termékek üzletág mentén célszerű, amelyről már korábban említettük, hogy eddig nem termelt profitot. Az elemző célára a 33 dollár, a cég mostani részvényárfolyam pedig 59 dollár.

